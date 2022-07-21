В Волгоград едут знаменитая робособака из ютюб-роликов, британский робот-актер и «летающие пиксели»

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

В музее можно познакомиться с 85 роботами со всего света. Это модели роботов последних двух лет с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. Таких роботов в Волгограде еще точно не видели. Посетители также посетят представление летающих пикселей и с помощью нейросети создадут новые произведения искусства.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Самые заметные экспонаты «Фестиваля Роботов» известны по популярным роликам на YouTube. Большои робопес Юнитри с ютуб-роликов покажет целое шоу: исполнит собачий вальс, покажет переворот и даже походит на задник лапках. Робот-актер Теспиан из Британии — самый артистичный робот из всех созданных человечеством. Он стоит как новенькая Тесла, внешне напоминает героя из фильма «Я — Робот» поет, жестикулирует и шутит.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

В музее можно удивиться и первым роботам-кулинарам. Например, шоколадному 3D-принтеру. Посетители сыграют с искусственным интеллектом в шахматы, которые передвигаются по доске волшебным образом, без помощи рук — прямо как в фильме про Гарри Поттера. Ну и, конечно, станцуют с российским Promobot V4. Модели этого робота преподают в университетах, работают в медицинских центрах и даже читают новости на зарубежных телеканалах!

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

В Музее можно понаблюдать за первой в мире роборыбой из Кореи, размером со щуку. Рыба обладает искусственным интеллектом и полностью копирует движения живой рыбы. Такие роботы очень популярны в премиальных ресторанах Сеула. А еще в музее: беспилотный Сигвей, робот-окномойщик, непадающий технокубик, робот-кривляка, робот-глаз, робот-официант и многие другие. Роботы-манипуляторы на ваших глазах построят дом и соберут микроплату.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

На "Фестивале роботов" будет представлено 4 техношоу. Например, на одном из них можно увидеть без преувеличения мистическую технологию - изобретатели научились синхронизировать в воздухе летающие пиксели.

На «Фестивале Роботов» жители Волгограда познакомятся с технологий съемок голливудских фильмов и смогут сами сняться в главной роли в ролике со спецэффектами. Готовый фильм придет на электронную почту.

Наконец, на «Фестивале Роботов» можно протестировать новейшие зоны виртуальной, дополненной реальности и испытать новейший фитнес-тренажер для лентяев — специальную виброплатформу.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Раздел музея «Фестиваль Роботов» про искусственный интеллект получил название «Мысли роботов имеют значение» (Robot minds matter). Посетители смогут увидеть картины, созданные нейросетями, и удивиться «ожившим» Мона Лизе, Фриде Кало и Одри Хепберн. Сделал их «живыми» тоже компьютер, использовав данные видеороликов из тик-тока, обработав несколькими нейросетями. Прямо в музее можно сгенерировать новое произведение искусства: просто выберите жанр, нажмите на кнопку - и получите свое совместное с нейросетью творчество. Может быть именно ваша картина будет продана на ближайшем аукционе на сотни тысяч долларов.

Музей «Фестиваль Роботов» уже удивил жителей Милана, Праги, Афин, Санкт-Петербурга, Алматы, Минска и других мировых столиц. Сейчас очередь Волгограда.

АДРЕС: ТЦ "Ворошиловский", ул. Рабоче-Крестьянская,9Б,

14 июля — 21 августа, каждый день, 10.00 — 21.00

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