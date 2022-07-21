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Общество21 июля 2022 9:30

В Волгоград едут знаменитая робособака из ютюб-роликов, британский робот-актер и «летающие пиксели»

В Волгограде 14 июля открылся интерактивный Музей нового поколения "Фестиваль Роботов"
Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

В музее можно познакомиться с 85 роботами со всего света. Это модели роботов последних двух лет с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио. Таких роботов в Волгограде еще точно не видели. Посетители также посетят представление летающих пикселей и с помощью нейросети создадут новые произведения искусства.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Самые заметные экспонаты «Фестиваля Роботов» известны по популярным роликам на YouTube. Большои робопес Юнитри с ютуб-роликов покажет целое шоу: исполнит собачий вальс, покажет переворот и даже походит на задник лапках. Робот-актер Теспиан из Британии — самый артистичный робот из всех созданных человечеством. Он стоит как новенькая Тесла, внешне напоминает героя из фильма «Я — Робот» поет, жестикулирует и шутит.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

В музее можно удивиться и первым роботам-кулинарам. Например, шоколадному 3D-принтеру. Посетители сыграют с искусственным интеллектом в шахматы, которые передвигаются по доске волшебным образом, без помощи рук — прямо как в фильме про Гарри Поттера. Ну и, конечно, станцуют с российским Promobot V4. Модели этого робота преподают в университетах, работают в медицинских центрах и даже читают новости на зарубежных телеканалах!

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

В Музее можно понаблюдать за первой в мире роборыбой из Кореи, размером со щуку. Рыба обладает искусственным интеллектом и полностью копирует движения живой рыбы. Такие роботы очень популярны в премиальных ресторанах Сеула. А еще в музее: беспилотный Сигвей, робот-окномойщик, непадающий технокубик, робот-кривляка, робот-глаз, робот-официант и многие другие. Роботы-манипуляторы на ваших глазах построят дом и соберут микроплату.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

На "Фестивале роботов" будет представлено 4 техношоу. Например, на одном из них можно увидеть без преувеличения мистическую технологию - изобретатели научились синхронизировать в воздухе летающие пиксели.

На «Фестивале Роботов» жители Волгограда познакомятся с технологий съемок голливудских фильмов и смогут сами сняться в главной роли в ролике со спецэффектами. Готовый фильм придет на электронную почту.

Наконец, на «Фестивале Роботов» можно протестировать новейшие зоны виртуальной, дополненной реальности и испытать новейший фитнес-тренажер для лентяев — специальную виброплатформу.

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Фото предоставлено "Фестиваль роботов"

Раздел музея «Фестиваль Роботов» про искусственный интеллект получил название «Мысли роботов имеют значение» (Robot minds matter). Посетители смогут увидеть картины, созданные нейросетями, и удивиться «ожившим» Мона Лизе, Фриде Кало и Одри Хепберн. Сделал их «живыми» тоже компьютер, использовав данные видеороликов из тик-тока, обработав несколькими нейросетями. Прямо в музее можно сгенерировать новое произведение искусства: просто выберите жанр, нажмите на кнопку - и получите свое совместное с нейросетью творчество. Может быть именно ваша картина будет продана на ближайшем аукционе на сотни тысяч долларов.

Музей «Фестиваль Роботов» уже удивил жителей Милана, Праги, Афин, Санкт-Петербурга, Алматы, Минска и других мировых столиц. Сейчас очередь Волгограда.

АДРЕС: ТЦ "Ворошиловский", ул. Рабоче-Крестьянская,9Б,

14 июля — 21 августа, каждый день, 10.00 — 21.00

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БИЗНЕС-ПРЕСС