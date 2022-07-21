На Гремячинском горно-обогатительном комбинате установили вендинговые аппараты по выдаче средств индивидуальной защиты

Фото: Ирина СИМОНОВА

Для бесперебойного обеспечения сотрудников производства необходимыми расходными СИЗами (очки, респираторы, санитайзеры и прочие) установили вендинговые аппараты. Главное преимущество данного оборудования - возможность получения защитных средств не только в дневные, но и в ночные смены. Удобство автомата на Гремячинском горно-обогатительном комбинате уже успели оценить специалисты самой востребованной профессии - машинисты горных выемочных машин.

Чтобы воспользоваться вендинговым аппаратом, достаточно идентифицироваться с помощью личной карты-пропуска. Информация о полученных СИЗ заносится в личную электронную карточку сотрудника, что позволяет вести точный учет по каждой смене, каждому работнику и каждой единице загруженной продукции. Благодаря такому автоматизированному процессу, сотрудники всегда обеспечены качественными защитными средствами для выполнения своих трудовых профессиональных обязанностей.

Важно отметить, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» стал первой производственной площадкой в Волгоградской области, где установлены подобные автоматические устройства.

Напомним, что безопасность и здоровье сотрудников – это одни из главных приоритетов компании «ЕвроХим». Поэтому, благодаря внедрению передовых технологий и оборудования, на Гремячинском ГОКе удается добиваться высокого уровня производственной безопасности и соблюдения требований охраны труда.