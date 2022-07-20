Губернатор Игорь Артамонов сообщил о реконструкции ГДМ «Октябрь» в областном центре

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Реконструкция здания городского дворца молодёжи «Октябрь» в Липецке начнётся в ближайшие дни и займёт около двух лет. Об этом сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что на объекте будет работать местный подрядчик. Здание отремонтирует компания «Липецксантехмонтаж-1».

«Октябрь» реконструируется в рамках нацпроекта «Культура». Будет выполнен большой объём работ. «Все конструкции значительно изношены. А планировка здания, откровенно говоря, устарела. Внешний облик изменится не сильно, мы сохраним узнаваемые очертания, внутри сделаем перепланировку. Все конструкции будут усилены», – сообщил губернатор.

В ходе работ заменят кровлю и инженерные коммуникации, благоустроят прилегающую территорию. Создадут многофункциональный концертный зал. Помимо проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий, здесь планируют организовывать семинары и конференции, образовательные и бизнес-форумы, стратегические сессии.

На первом этаже разместятся гримёрные, гардероб, помещения для занятий вокалом, зрительный зал на 644 места, конференц-зал на 72 места, технические и вспомогательные помещения. На втором этаже – буфет, место отдыха, информационный центр и административные помещения. Обновлённый фасад здания будет выполнен в керамограните светлых оттенков.

После реконструкции ГДМ «Октябрь» сможет принимать более 700 посетителей единовременно. Здание будет доступно для маломобильных граждан – для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья здесь оборудуют просторные коридоры и дверные проёмы, парковочные места.

Широкоформатный кинотеатр «Октябрь» с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами был открыт в 1990 году. За это время в нём проводился только косметический ремонт помещений. Ожидается, что обновленное здание откроется в 2024 году. На его реконструкцию из бюджетов разных уровней выделено около 900 млн рублей.