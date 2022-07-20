Жара, пляж, Волга и волейбольные баталии на песке

На берегу Волги команды крупных предприятий и ведомств Волгоградской области в седьмой раз разыграли кубок «Комсомольской правды» по корпоративному пляжному волейболу. Фото: Лариса РОДИНА

В минувшую субботу, 16 июля, в парке-клубе «Бобры» собрались те, кто после ударного труда любит хорошо отдохнуть, предпочитает движение и активные выходные. На берегу Волги команды крупных предприятий и ведомств Волгоградской области в седьмой раз разыграли кубок «Комсомольской правды» по корпоративному пляжному волейболу.

Солнце палило нещадно, но волейбольные баталии на площадке турнира были еще жарче. За звание лучших сражались четыре команды. Сотрудники Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк», Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» и Главного управления МЧС России по Волгоградской области уже не раз принимали участие в турнире и боролись за победу с невероятной отдачей.

Главный судья турнира, ответственный секретарь Федерации волейбола Волгоградской области Дмитрий Афанасьев. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За соблюдением правил следил главный судья турнира, ответственный секретарь Федерации волейбола Волгоградской области Дмитрий Афанасьев.

Главная цель турнира - поддержать корпоративный дух компаний и организаций и укрепить спортивные навыки. И это в полной мере удалось - и волейболисты, и пришедшие на пляж болельщики получили массу положительных эмоций.

Игра была очень интересной. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В первой игре турнира волейболисты ПСБ в упорной борьбе одолели команду областного спасательного ведомства. Сильные соперники показали свое мастерство уже с первых минут и до конца стеной стояли на блоке.

Победитель турнира - команда Южного филиала ПСБ. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во втором матче на площадку вышли волейболисты Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», которые уже в шестой раз участвуют в турнире и всегда занимают 1 - 2-е места. И на этот раз они заявили о своем лидерстве с первых минут и удержали преимущество. Их соперниками стала обновленная команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Большая часть игроков пришла в команду недавно, так что у них еще все впереди и мы еще увидим их на призовых местах.

Было очень много интересных моментов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В матче за третье место ожесточенно сражались команды МЧС и «Титан-Баррикады». За каждый мяч боролись до последнего, несмотря на жару и огненный песок. В итоге спасатели МЧС России взяли «бронзу» турнира по корпоративному пляжному волейболу.

Кубок «Комсомольской правды» разыграли волейболисты ПСБ и Ростелекома. Они вышли на площадку с сумасшедшим настроем и навязывали борьбу почти на каждом мяче. На этот раз в противостоянии взяла реванш команда ПСБ.

Капитан команды Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Евгений Михайлов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Волейболисты ПСБ сегодня одержали уверенную победу над соперником, которому уступили год назад. За это время команда выросла, по-настоящему сложилась и показала отличную игру! Корпоративный спорт - неотъемлемая часть жизни для многих сотрудников ПСБ. В Южном филиале действуют волейбольная и беговая секции. Выбрав направление по душе, каждый работник банка может бесплатно тренироваться, улучшать свою физическую форму и достигать высоких спортивных результатов, - прокомментировала заместитель управляющего Южного филиала Ольга Махина.

Команда Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В завершение турнира состоялось торжественное награждение. Все команды получили грамоты, а призеры - кубки и подарки от партнеров. Завоевавшие третье место спасатели отправятся в кинотеатр «Мори Синема», серебряные призеры получили сертификат на отдых в Ангарском экопарке, а победители турнира - сертификат на посещение семейно-мангальной зоны в парк-клубе «Бобры».

Команда Главного управления МЧС России по Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Спортивный праздник получился ярким - пляж, хорошая погода, яркие эмоции и красивый волейбол. Болельщики получили заряд бодрости и после финального матча тоже вышли поиграть на волейбольную площадку.

Команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Повышение доступности массового спорта, поддержка спортивных проектов - важное направление для ПСБ. В числе значимых инициатив банка, реализованных в регионе, - открытие Центра уличного баскетбола в рамках Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ - детям», - рассказала Ольга Махина. - Многофункциональный спортивный комплекс ежедневно открыт для всех желающих. Только с начала лета площадку посетили более деcяти тысяч детей и взрослых.

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