Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили

В начале года их доля не превышала 20%, а уже в июне каждый четвертый автокредит пришелся на бренд из КНР. Объем сделок по ним в начале лета составил порядка 700 млн рублей.

В целом по итогам первого полугодия около 1,8 тыс. клиентов ВТБ получили автокредиты на китайские машины примерно на 3,2 млрд рублей. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются такие марки, как CHERY, GEELY и HAVAL. Чаще всего их выбирают клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.

«Мы зафиксировали серьезный рост доли китайских марок в выдачах кредитов во втором квартале. Их доля в дальнейшем продолжит расти в связи с решением многих популярных мировых брендов временно приостановить продажи в России. Китайские производители используют текущую ситуацию на российском автомобильном рынке, работают над выводом новых марок и замещением объемов выпавших из предложений дилеров европейский производителей. По нашим оценкам, уже к концу текущего года доля китайских брендов в автокредитовании может достигнуть 30%», – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Одновременно порядка 24% в общем объеме продаж ВТБ в июне заняли отечественные автомобили, среди которых самыми популярными оказались LADA, УАЗ, ГАЗ. В июне объем продаж по ним превысил 440 млн рублей, а всего за первое полугодие – 2,4 млрд.

По данным ВТБ, в июне выдачи автокредитов в России составили более 52 млрд рублей, что на 45% превысило результат за предыдущий месяц. Всего за первое полугодие российские банки выдали больше 300 млрд рублей автокредитов, что пока ниже результатов 2021 г. Фокус внимания заемщиков продолжает смещаться в сторону машин с пробегом. С начала года их доля в общем объеме продаж выросла в три раза, до 66%.

ВТБ прогнозирует, что в третьем квартале спрос на автокредиты продолжит увеличиваться, в том числе благодаря запуску госпрограммы. По оценке банка, после ее запуска каждый 6-7 кредит на рынке будет выдан на льготных условиях. Главным стимулом для автолюбителей будет снижение финансовой нагрузки в виде дополнительных скидок на машину.