Строим новое, сохраняя лучшее

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Для предприятия такого масштаба стратегически важно, чтобы в полной мере реализовывался трудовой потенциал каждого сотрудника.

Поэтому на комбинате уже более 10-ти лет успешно действует система наставничества. Деятельность по передаче опыта от старших опытных работников новичкам курирует Учебный центр. Сотрудники центра работают более чем с 250 наставниками - консультируют, помогают развивать профессиональные и личностные компетенции, разрабатывают новые методики и технологии передачи знаний и умений.

Чтобы помочь старшим сотрудникам улучшить навыки работы с молодыми специалистами и сформировать собственный стиль в передаче опыта, предприятие запустило тренинговую программу «Наставничество».

Во время учебы сотрудники узнали о новых методах наставничества, о способах наладить наиболее эффективное взаимодействие наставника и стажера, о том, как построить процесс обучения взрослого человека. Участники тренинга познакомились с методом SMART, который помогает сосредоточить усилия на конкретных шагах в наставничестве и добиться поставленных целей. Теория перемежалась с практикой - для закрепления самой важной информации в начале каждого нового модуля ранее изученный материал повторялся в игровой тренинговой форме.

Особенное внимание тренеры уделили кросс-поколенческому методу, который поможет обеспечить эффективную передачу опыта от взрослого наставника молодому специалисту, а также найти индивидуальный подход к каждому подопечному. Для этого важно правильно поставить обучающую задачу, проконтролировать результат, дать обратную связь по результатам работы, объяснить сложное простым языком.

На тренинге наставники получили новые знания и умения, которые помогут в полной мере реализовать производственный и творческий потенциал молодежи «ЕвроХим-ВолгаКалия» и обеспечить стабильное будущее предприятию и коллективу.