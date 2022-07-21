Смелому и стойкому мальчику Арсению нужна помощь в борьбе с раком

Мальчику пришлось пережить много боли, нельзя допустить, чтобы он потерял надежду. Фото: Российский фонд помощи детям WorldVita

Самое страшное в жизни взрослого человека – это болезнь его ребенка. Невозможно передать, сколько отчаяния внутри, когда врач ставит твоей крохе страшный диагноз рак. Семья Рахматулина Арсения пережила этот ужас дважды.

В 2018 году после обследования у 4-летнего жизнерадостного мальчишки определили онкологию – острый лимфобластный В-клеточный лейкоз. А ведь начиналось все с температуры и боли в ножках.

Но Арсений оказался стойким ребенком. Он не упал духом, когда облысел из-за курсов химиотерапии, когда приходилось терпеть боль, которую не унять таблетками, когда постоянно тошнило и когда общительный мальчишка оказался в изоляции от сверстников.

В 2021 году врачи сообщили о ремиссии. Арсений был самым счастливым первоклассником на линейке, нашел друзей, все пережитое ушло в прошлое. У него даже появился свой любимый предмет - физкультура. Но плановое обследование весной 2022 года показало: рак вернулся. Ему поставили поздний изолированный экстрамедуллярный рецидив ОЛЛ с вовлечением ЦНС. МРТ выявило опухоль в позвоночнике.

И снова Арсений вынужден терпеть постоянные боли, тошноту, капельницы и уколы.

- Иногда мне кажется, что он мудрее и сильнее нас, взрослых. Даже в периоды нашего полнейшего отчаяния и, казалось бы, безысходности, сынок не устраивает истерик, ведёт себя спокойно и ласково. Он придаёт нам сил и веры в лучшее – всё получится, - рассказывает мама Арсения.

К сожалению, на этот раз курсами химиотерапии рак не победить. Нужна трансплантация костного мозга. Но в российской базе подходящего донора не нашли. Мальчику смогут помочь в клинике Stefan Morsch Stiftung в Германии. Но это стоит более двух миллионов рублей. Собрать удалось пока 350 тысяч рублей. Семье помогает Российский фонд помощи детям WorldVita.

Мама Арсения ждет ребенка, в клинике с сыном лежит папа. У семьи, к сожалению, нет возможности самостоятельно собрать такую сумму. А мальчику так нужен шанс на здоровую жизнь, шанс, чтобы вырасти, стать доктором и спасать людей, как он мечтает.

- Мы очень верим в доброту и отзывчивость наших людей, - обращаются родители к людям. - Часто в жизни сталкивались с ситуациями, когда помогали нам, и от всего сердца помогали мы. Мы верим, что с помощью неравнодушных соотечественников сможем окончательно победить страшную болезнь и дать нашему сыну шанс на будущее! Наша единственная мечта – это чтобы Арсений выздоровел и вернулся домой как можно скорее! Помогите нам, пожалуйста!

Помочь ребенку можно через сайт фонда. Там же можно изучить все медицинские диагнозы мальчика.