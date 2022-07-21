В Волгоградской области пустили движение по всем четырем полосам моста через Ерзовку

Пробок на объекте больше нет. Фото: администрация области.

Ежедневно летом этот участок проезжают около 20 тысяч автомобилей. Помимо волгоградских дачников и водителей фур летом на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград полно отпускников. И последние два года ремонт моста через реку Ерзовка заставлял водителей терять драгоценное время в пробках. Сначала ремонтировали левую часть сооружения, затем правую. Сегодня, 21 июля движение по мосту через Ерзовку запустили в полном объеме по всем четырем полосам. Ремонт всех искусственных сооружений на этом направлении завершен. Открыть дорогу на 3 месяца раньше срока приехали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

- Мы ждали этот мост 2 года, и работа сделана очень оперативно, - порадовался Бочаров. – Сделано все с высоким качеством. Объект достаточно сложный. С одной стороны, было необходимо провести серьезные работы, с другой — обеспечить движение транспорта через реку Ерзовка. Что самое важное, мы полностью обеспечили комфорт и безопасность движения транспортных средств по этому объекту. А это около 20 тысяч автомобилей в сутки.

Губернатор отметил, что на этом ремонтные работы на самой трассе не закончены. Хотя все мосты и удалось привести в порядок, у дорожников большие планы по восстановлению проезжей части. В 2022 и 2023 годах на это потратят еще около 2 миллиардов рублей.

- Душа поет, когда ты видишь, какое качество работ продемонстрировали наши дорожные строители и мостовики, - сказал Бочаров, прогуливаясь по объекту.

Сами дорожники рассказывают, что работу проделали нелегкую. Счищали все дорожное покрытие до самых балок, устраивали новые деформационные швы, сопряжения. Меняли опорные конструкции. Сходы, барьерные ограждения, тротуары, перила – все привели в нормативное состояние.

Новые технологии и современные материалы позволили сделать так, что сооружение, построенное в 90-е годы, сегодня отвечает всем последним требованиям. Для перил и водоотвода применяли современные композитные материалы, стойкие к коррозии. А на пешеходных дорожках уложили особенное композитное покрытие, благодаря которому люди не будут скользить и падать на тротуарах даже в гололед. У него шероховатая поверхность. А обновленный водоотвод не позволит воде задерживаться на объекте и разрушать дорожное покрытие.

Всего на саратовском направлении за последние годы отремонтировали семь мостов, в том числе через реку Оленье.