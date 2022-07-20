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Происшествия20 июля 2022 20:44

В Волгограде 24 человека застряли ночью на «чертовом колесе»

Из кабинок колеса обозрения эвакуировать людей пришлось спасателям
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Извлечь людей из кабинок смогли только спасатели с помощью пожарной лестницы.

Извлечь людей из кабинок смогли только спасатели с помощью пожарной лестницы.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Этот поход в Центральный парк культуры и отдыха два десятка волгоградцев запомнят на всю жизнь. В тот самый момент, когда 24 человека осматривали Волгоград с высоты птичьего полета, колесо обозрения встало. Свет потух, кабинки с людьми зависли в воздухе. Эвакуировать их из неисправного аттракциона пришлось спасателям регионального МЧС.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, сообщение о застрявших на колесе людях диспетчерам поступило в 22.10. Как объяснили работники парка, ЧП случилось из-за неисправности электропривода. Запустить аттракцион они не смогли, как и вызволить людей из душных кабинок. Кондиционеры в них не работают, дверцы не открываются. В темноте и неизвестности посетителям пришлось ждать, когда их спасут.

В заточении оказались не только влюбленные парочки, но и семьи с детьми. Их спасатели тоже спускали по пожарной лестнице "со страховкой". Обошлось без паники, дети восприняли это как небольшое приключение.

Никто из оказавшихся взаперти 24 посетителей парка не пострадал.

Никто из оказавшихся взаперти 24 посетителей парка не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сотрудникам МЧС с помощью пожарной лестницы удалось спустить на землю всех отдыхающих. Помощь врачей, которые тоже примчались на место происшествия, не понадобилась никому. Кроме стресса, ничего страшного с волгоградцами не случилось.

Людям пришлось около часа провести в темноте в душных кабинках.

Людям пришлось около часа провести в темноте в душных кабинках.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На место ЧП прибыли помимо МЧС все экстренные службы: скорые, полиция, служба спасения Волгограда. К счастью, все были обучены, как действовать в такой ситуации. Под руководством волгоградского губернатора в ЦПКиО каждый год проходят учения, где сотрудники спасательных служб как раз репетировали свои действия в случае именного такого развития событий: остановки колеса обозрения.

Колесо обозрения заработало в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда после ЧМ-2018, то есть оно относительно новое для того, чтобы выходить из строя, хотя подобные ЧП уже случались. Высота колеса - 50 метров. Полный круг оно делает за 10 минут.

ЧППроисшествия: ЧП