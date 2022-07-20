В Волгограде 24 человека застряли ночью на «чертовом колесе»

Извлечь людей из кабинок смогли только спасатели с помощью пожарной лестницы. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Этот поход в Центральный парк культуры и отдыха два десятка волгоградцев запомнят на всю жизнь. В тот самый момент, когда 24 человека осматривали Волгоград с высоты птичьего полета, колесо обозрения встало. Свет потух, кабинки с людьми зависли в воздухе. Эвакуировать их из неисправного аттракциона пришлось спасателям регионального МЧС.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, сообщение о застрявших на колесе людях диспетчерам поступило в 22.10. Как объяснили работники парка, ЧП случилось из-за неисправности электропривода. Запустить аттракцион они не смогли, как и вызволить людей из душных кабинок. Кондиционеры в них не работают, дверцы не открываются. В темноте и неизвестности посетителям пришлось ждать, когда их спасут.

В заточении оказались не только влюбленные парочки, но и семьи с детьми. Их спасатели тоже спускали по пожарной лестнице "со страховкой". Обошлось без паники, дети восприняли это как небольшое приключение.

Никто из оказавшихся взаперти 24 посетителей парка не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Сотрудникам МЧС с помощью пожарной лестницы удалось спустить на землю всех отдыхающих. Помощь врачей, которые тоже примчались на место происшествия, не понадобилась никому. Кроме стресса, ничего страшного с волгоградцами не случилось.

Людям пришлось около часа провести в темноте в душных кабинках. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

На место ЧП прибыли помимо МЧС все экстренные службы: скорые, полиция, служба спасения Волгограда. К счастью, все были обучены, как действовать в такой ситуации. Под руководством волгоградского губернатора в ЦПКиО каждый год проходят учения, где сотрудники спасательных служб как раз репетировали свои действия в случае именного такого развития событий: остановки колеса обозрения.

Колесо обозрения заработало в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда после ЧМ-2018, то есть оно относительно новое для того, чтобы выходить из строя, хотя подобные ЧП уже случались. Высота колеса - 50 метров. Полный круг оно делает за 10 минут.