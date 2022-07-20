Без биг-мака, но с картошкой: в ресторане «Вкусно – и точка» показали, чем будут кормить волгоградцев

Волгоградцы уже оценили чизбургеры и картошку сети быстрого питания Фото: Эдуард Пальгунов

Для многих волгоградцев, особенно для совсем юных 20 июля стал важным днем. В Волгограде заработали 3 ресторана сети быстрого обслуживания «Вкусно – и точка». Торжественная церемония открытия состоялась на предприятии на улице Пархоменко. Еще до того, как распахнулись двери, десятки жителей Волгограда столпились, чтобы занять очередь. А на кухне было жарко – сотрудники готовились к тому, чтобы накормить посетителей. Корреспондент сайта volgograd.kp.ru узнал, что будет в меню бывших «Макдональдсах» Волгограда, и о каких блюдах теперь придется вспоминать. Ну и отличаются ли гамбургеры и чизбургеры по вкусу?

В сети отмечают, что чизбургеры и гамбургеры остались такими же вкусными Фото: Эдуард Пальгунов

Есть свободная касса? Фото: Эдуард Пальгунов

«ЭТО БАЛДЕЖ»

Среди тех, кто с ожиданием стоял у дверей ресторана, в основном были школьники. У них сейчас каникулы, значит, картошку фри с колой они могут есть хоть с утра до вечера. И первые юные посетители оценили еду.

- Наконец-то открылись. Это балдеж, - рассказал один из первых посетителей-школьник. Разницы с «Макдональдсом» вместе с друзьями он не увидел.

С утра в ресторане в центре Волгограда яблоку некуда было упасть Фото: Эдуард Пальгунов

У "Вкусно - и точка" упаковка отличается от "Макдональдса" Фото: Эдуард Пальгунов

Позавтракать в ресторан быстрого обслуживания с утра шли целыми семьями. Внуки просили своих бабушек отвести их именно к открытию.

- Внучка хотела, чтобы она была одной из первых сегодня. Пришлось идти, - отметила волгоградка.

Не ищите в меню биг-мак, его там нет Фото: Эдуард Пальгунов

3 РЕСТОРАНА ОТКРЫЛИСЬ, 4-Й НА ПОДХОДЕ

20 июля в Волгограде открылись 3 ресторана «Вкусно – и точка», они работают на улице Пархоменко, 57к, на улице Рабоче-Крестьянской, 10, на проспекте Ленина, 111д. До конца недели распахнет двери еще одно предприятие в Волжском, оно откроется 23 июля.

- В Волгограде и области у нас возобновляют работу более 650 сотрудников в 11 предприятиях. Сегодня мы открыли 3 предприятия, далее мы планируем открыть все. У нас не было сокращения сотрудников, мы выплачивали 100% зарплаты в течение 4,5 месяца. Более того, мы планируем набор новых сотрудников – более 200 человек, - рассказала консультант по производству предприятия сети «Вкусно – и точка» в Волгограде Наталья Самарская.

На кухне все аккуратно, товарное соседство не нарушается Фото: Эдуард Пальгунов

КАРТОШКА ЕСТЬ, ПОКА.

В некоторых городах рестораны компании убрали из меню блюда с картофелем. Этот овощ в дефиците. В сети это не скрывают, поясняя, что проблема возникла из-за низкого урожая определенного сорта картофеля в 2021 году.

- У нас высокие стандарты, картофелины должны быть одна к одной. Сейчас есть трудности, но у нас картофель фри пока в наличии есть. Картошка по-деревенски тоже есть, - отметила Наталья Самарская.

Вот она фирменная картошечка Фото: Эдуард Пальгунов

Так что волгоградцы вполне могут столкнуться с отсутствием жареной картошки в ресторанах компании в ближайшие дни. Точно уже никто не сможет съесть биг-мак – это зарегистрированный товарный знак «Макдональдса», поэтому в России копировать его запрещено. В новых ресторанах планируют придумать аналог блюда. Не будет и макфлури. Зато в меню можно увидеть знакомые любителям фаст-фуда чизбургеры, гамбургеры, стрипсы, роллы, мороженое и, конечно же, кофе. Практически сохранились те же поставщики продуктов, 99% из них – российские компании.

Какой же поход за фаст-фудом без кофе? Фото: Эдуард Пальгунов

ПОЧТИ ВСЕ ПОСТАВЩИКИ ОСТАЛИСЬ

- Поставщики продукции не изменились. Но некоторые из них могли покинуть рынок, наша компания оперативно ищет или искала им замену. В большинстве своем поставщики остались. Это Московская область, например, Ростовская область поставляет маринованные огурцы, - уточнила Наталья Самарская.

Первый волгоградский чизбургер, сделанный после открытия сети Фото: Эдуард Пальгунов

Перед открытием ресторана сотрудники заняли свои места на кухне. Работа закипела. В смену трудится до 30 человек. Сотрудники за несколько месяцев простоя навык не растеряли, картошка фри и чизбургер готовятся за считанные минуты. Людей на открытии было много, но очередь шла быстро. Как и раньше, заказы можно делать на кассе, в электронном терминале или на автораздаче. Цены, говорят, оставили на прежнем уровне.

Автораздача также заработала Фото: Эдуард Пальгунов

Пока на фасадах ресторанов нет больших вывесок. В компании отметили, что они появятся уже в ближайшее время.

- Общественное питание – это очень значимый сектор экономики региона. Порядка 2 тысяч объектов обеспечивают занятость 8 тысяч человек. Только по итогам 5 месяцев текущего года оборот общественного питания составил превысил 7 миллиардов рублей. С учетом запросов и тенденций развития современного общества именно предприятия быстрого обслуживания имеют особый запрос. Поэтому открытие подобной сети, в первую очередь, будет направлено на удовлетворение спроса жителей региона, гостей города-героя и области, - рассказала заместитель председателя комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Виолетта Калмыкова.