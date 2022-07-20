В Волгограде штурмуют открывшиеся рестораны «Вкусно - и точка»

Волгоградцы с утра брали штурмом бывшие «Макдональдсы». Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде 20 июля 2022 года под новой вывеской открылись первые бывшие «Макдональдсы». С утра двери для посетителей распахнули три ресторана «Вкусно – и точка» в разных районах города. И сразу внутрь с криками «Ура!» ринулись толпы волгоградцев, которые за полгода соскучились по картошке-фри, гамбургерам и чизбургерам. Горожане буквально штурмовали «точки», сообщает с места корреспондент сайта volgograd.kp.ru.

В ресторане показали, как устроена их кухня. Фото: Эдуард Пальгунов

Первые посетители ресторана в центре сразу кинулись заказывать напитки, картошку-фри и чизбургеры. Меню, конечно, изменилось, цены тоже. Пока в Волгограде будут работать три ресторана сети «Вкусно – и точка». В центре города - на улице Пархоменко, 57к, в Ворошиловском районе на улице Рабоче-Крестьянской, 10, а также в Краснооктябрьском - на проспекте Ленина, 111д. В перспективе откроют и остальные. Всего будет 11 ресторанов в Волгограде и Волжском, где создадут 676 рабочих мест.