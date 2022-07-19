Во Фролово состоялось заседание Совета руководителей представительных органов муниципальных образований региона

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В этом году здесь планируется обустроить сразу три сквера. Увидеть, как преображается город, смогли и участники заседания Совета руководителей представительных органов муниципальных образований региона при Волгоградской областной Думе, которое прошло под председательством спикера регионального парламента Александра Блошкина.

В работе заседания приняли участие сенатор РФ Сергей Горняков, депутат Государственной Думы Владимир Плотников, председатель КСП региона Александр Носов, глава городского округа-город Фролово Василий Данков, представители органов исполнительной власти региона, депутаты Волгоградской областной Думы.

Участники заседания обсудили ход реализации президентской программы социальной газификации на территории региона. В настоящее время от жителей области принято около восьми тысяч заявок на догазификацию. Бесплатно для населения газопроводы уже подведены к границам участков почти пяти тысяч домовладений.

Как отметила председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Наталья Стрельцова, в Волгоградской области проводится активная работа по обеспечению максимальной доступности для жителей природного газа, как наиболее экономичного и экологически чистого вида топлива.

Всего за период 2021-2022 годов запланировано выполнить догазификацию свыше 10,2 тысячи домовладений в 565 населенных пунктах. При этом в минувшем году в рамках реализации президентской программы «голубое топливо» было подведено к участкам более 2,1 тысячи домов (110% от намеченного показателя). Координация работы осуществляется региональным штабом по газификации совместно со структурными подразделениями ПАО «Газпром» и органами местного самоуправления.

Напомним, программа социальной газификации предусматривает бесплатное для жителей подведение газопровода до границ участков домовладений в газифицированных населенных пунктах. Работы на территории участка и внутри дома, а также приобретение газового оборудования оплачивает сам собственник. При этом с 1 января 2022 года решением губернатора Волгоградской области для льготных категорий граждан почти в три раза увеличен размер компенсации таких затрат - с 17,7 тысячи до 50 тысяч рублей. За первое полугодие на эти цели из областного бюджета было выделено 6,8 млн рублей.

Для удобства жителей точки приема заявок на подключение к газовым сетям организованы в 26 стационарных и 33 мобильных пунктах на базе территориальных подразделений ООО «Газпром газораспределение Волгоград». Кроме того, граждане могут воспользоваться сайтами 34gaz.ru, connectgas.ru, порталом Госуслуг либо прийти в МФЦ.

Участники заседания также обсудили ход реализации мероприятий программы уличного (наружного) освещения населенных пунктов. В этом году она затронет 223 села и городских поселения.

По информации Центра энергоэффективности Волгоградской области, всего в 2022 году в регионе планируется построить почти 50 км линий освещения, заменить 121 вышедшую из строя опору, установить более 8,2 тысячи энергоэффективных светильников. Модернизация наружного освещения позволит улучшить условия проживания свыше 400 тысяч человек.

Обновление линий освещения в населенных пунктах Волгоградской области началось в 2019 году в качестве пилотного проекта. С 2020 года в регионе действует масштабная программа, инициированная губернатором Андреем Бочаровым. Всего в нее вошло 874 села и городских поселения. Волгоградская область – один из немногих субъектов Российской Федерации, где программа охватывает такое значительное количество населенных пунктов. Главная ее цель - обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения в сельской глубинке и малых городах, увеличение количества освещаемых территорий, внедрение современного энергосберегающего оборудования. Программа рассчитана по 2024 год включительно.

За два минувших года восстановление и модернизация систем освещения была проведена в 570 хуторах, селах и городских поселениях, в которых проживают 650 тысяч человек. Было построено 147 км новых линий, заменено 460 опор, установлено свыше 20,2 тысячи энергоэффективных светильников.

В ходе выступлений подчеркивалось, что люди позитивно оценивают происходящие изменения.

«Сегодня на заседании мы рассмотрели ход реализации программ, от которых зависит качество жизни наших жителей, - отметила председатель комитета Волгоградской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина. – Президент принял важное решение о социальной газификации, поддержав предложение партии «Единая Россия». У нас в регионе эта программа реализуется очень успешно. Мы входим в десятку лучших по стране. Но сейчас необходимо, чтобы представительные органы местного самоуправления донесли до всех жителей муниципальных образований, что у них есть уникальная возможность получить такую услугу. Сегодня, если населенный пункт газифицирован и у собственника есть правоустанавливающие документы на землю и домовладение, то никто не может отказать ему в бесплатном подведении газа к границе его участка, и он имеет полное право воспользоваться этой поддержкой. Такая разъяснительная работа с людьми сегодня очень нужна. На заседании мы также сверили позиции по реализации губернаторской программы уличного освещения. Программа – это живой механизм, поэтому для нас важна обратная связь с населением. Мы проехали многие муниципалитеты, общались с жителями и сегодня договорились, что до конца года проработаем с представительными органами вопросы донастройки этой программы для того, чтобы все наши территории были освещены и люди получали качественную услугу».

На заседании Совета также состоялось награждение призеров и победителей областного конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления в 2021 году.

Его участниками стали 57 районных, городских, сельских дум и советов депутатов. Главными критериями при определении лучших являлись нормотворческая деятельность представительного органа, реализация контрольных полномочий, взаимодействие с местной администрацией, населением, общественными объединениями, молодежными парламентскими структурами, организация межмуниципального сотрудничества, гласность и открытость.

Конкурс проходил по четырем номинациям: городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. Первые места заняли Волжская городская Дума, Клетская и Урюпинская районные думы, Дума Иловлинского городского поселения, Серафимовичский городской Совет, Совет депутатов Калиновского сельского поселения (Киквидзенский район), Совет депутатов Нижнегнутовского сельского поселения (Чернышковский район), Савинский сельский Совет (Палласовский район).