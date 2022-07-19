Жители Липецкой области могут бесплатно проконсультироваться с юристами

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Около сотни жителей Липецкой области уже получили бесплатные юридические консультации в МФЦ. В основном это жители Липецка и Ельца. Именно в этих городах организован личный приём в офисах «Мои документы» по адресам: Липецк, пл. Победы, д. 6А и Елец, ул. Коммунаров, д. 127д. Но бесплатные юридические консультации доступны для всех жителей региона.

«Анализ обращений жителей показал, что юридические консультации многим необходимы, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы не просто разработали механизм бесплатной правовой поддержки, но и стараемся сделать его максимально удобным для жителей. И сегодня видим, что формат предоставления юридических услуг в центрах «Мои документы» востребован, а главное, люди своевременно получают необходимую помощь».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Приёмы в центрах «Мои документы» ведут адвокаты, юристы, нотариусы, судебные приставы-исполнители, а также представители органов власти. Они дают ответы на интересующие вопросы, разъясняют требования действующего законодательства, подсказывают, какие шаги нужно сделать, чтобы отстоять свои права, куда обратиться, оценивают перспективу судебного спора.

«Юридические консультации – востребованная услуга. И она должна быть доступна всем. Поэтому было решено организовать бесплатные консультации на базе МФЦ. Это удобно: не нужно стоять в очередях, услуга оказывается быстро. Слабослышащим гражданам помогает специалист-сурдопереводчик. Кроме того, по итогам полученной консультации есть возможность сразу, не выходя из здания, подать необходимые документы, обратившись к сотрудникам МФЦ», – пояснила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Записаться на приём к юристам можно не только при личном посещении МФЦ, но и на сайте umfc48.ru, и по телефону: 8-800-450-48-48, доб. 5. По этому же номеру можно получить дополнительную информацию. Познакомиться с графиком оказания консультаций можно на сайте УМФЦ Липецкой области.