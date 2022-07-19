В Волгограде лаборатория сделала более 200 экспертиз асфальта с 45 обновляемых дорог

Такие вырубки делают на каждые 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В этом году в Волгограде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют асфальт на 70 улицах. Работы идут во всех районах города. Принимают объекты у дорожников только после того, как муниципальная дорожная лаборатория подтвердит качество уложенного асфальта. С начала сезона специалисты провели более 200 экспертиз нового асфальтобетонного покрытия с 45 обновленных дорог, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Сейчас в работе у экспертов находятся керны, взятые на улице Аджарской, на местном проезде улицы Еременко, на улице Гагринской, - рассказали в администрации Волгограда.

Сотрудники дорожной лаборатории берут пробы асфальта на всех этапах работ. Керны или вырубки делают после укладки выравнивающего и финишного слоев покрытия. Только после положительного заключения подрядчик может продолжить работу и затем сдать объект. Исследуют и асфальтобетонные смеси, которые используют дорожники. Плюс к этому у самих компаний есть свои лаборатории, в том числе у муниципальных предприятий «ДСЭР Советского района» и «Северное».

По стандартам пробы берут с каждых 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Если дорога широкая, с уклоном и другими конструктивными особенностями, требующими особого контроля, то вырубок делают больше. После чистки и сушки в специальном шкафу, образцы взвешивают, измеряют. Исследуют асфальт в лаборатории на несколько параметров, в том числе на степень уплотнения и водонасыщения. Если есть нарушения качества и технологии укладки, это сразу становится ясно.

По данным лаборатории более 99% образцов асфальта, взятых с обновленных волгоградских дорог, не имеют отклонений от требований ГОСТа. Ну а оставшиеся – это повод заменить покрытие. Причем сделать это подрядчик должен за счет собственных средств.