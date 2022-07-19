В Волгограде с 21 по 24 июля изменят схему движения скоростного трамвая

На ЦПКиО пути разберут и сделают пересадочную платформу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде с 21 по 24 июля 2022 года скоростной трамвай перейдет на специальную схему движения из-за ремонта тепломагистрали, проходящей по улице Глазкова. Пассажирам придется делать пересадку. Трамваи будут ходить от ВГТЗ до ЦПКиО и от ЦПКиО до Ельшанки. Кроме того, для удобства волгоградцев МУП «Метроэлектротранс» 21 и 22 июля запустит компенсационный троллейбусный маршрут, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

С 21 по 24 июня «Концессии теплоснабжения» будут реконструировать теплотрассу под линией скоростного трамвая. Для этого разберут 25 метров рельсошпальной решетки. Для волгоградцев рядом с улицей Глазкова сделают дополнительную трамвайную остановку.

От «ВГТЗ» скоростной трамвай будет доезжать до «ЦПКиО» и уходить обратно. Это возможно благодаря стрелке, которую сделали еще к ЧМ-2018. На этом отрезке маршрута будут ходить 9 единиц трамваев. После пассажиры смогут пройти несколько метров и по тем же билетам пересесть в другой скоростной трамвай, который повезет от ЦПКиО до Ельшанки. На этом участке будут курсировать 7 вагонов. Пересадочные платформы сделали на максимально близком друг к другу расстоянии.

- Интервал движения на обоих отрезках в пиковое время составит 7 минут, в межпиковое – порядка 9 минут, - рассказали в мэрии.

А в рабочие дни – 21 и 22 июля - «Метроэлектротранс» пустит дополнительный маршрут троллейбуса №8к от остановки «Площадь Титова» до «Аллеи Героев». Выйдут на этот маршрут 6 новеньких троллейбусов с автономным ходом. Перевозить пассажиров они будут с 6.30 до 19.00 с 10-минутным интервалом.

А автомобилисты целую неделю не смогут проехать по улице Глазкова, которую перероют и перекроют.