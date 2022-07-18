Звезда «Кухни» стала ведущей тревел-реалити СТС

Фото предоставлено пресс-службой АО «СТС»

Вместе актриса и кавээнщик откроют страну с новой экзотической стороны и составят путеводитель небанальных российских достопримечательностей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «СТС»

В новом проекте Алексей и Мария не только показывают неожиданные развлечения в разных уголках страны, но и советуют, в каких регионах можно найти замену привычному заграничному отдыху. Например, дагестанские барханы напомнят пустыню Дубая, калининградский квартал Амалиенау заменит европейские улочки, а природа Кольского полуострова позволит проникнуться скандинавским духом Исландии.

«Нам было важно показать, что в России есть не только всё то, что мы любим за границей, но даже больше. Во время съёмок мы сами открывали страну заново и удивлялись такому разнообразию развлечений и вариантов для отдыха и ярких впечатлений», — комментирует продюсер проекта Александра Гройсман.

Фото предоставлено пресс-службой АО «СТС»

В тревел-проекте встретятся два непохожих друг на друга ведущих: гламурная дива, облетевшая весь мир, и простой парень, который ни разу не был за рубежом. Герои побывают в шести совершенно разных уголках России: в Дагестане, Якутии, Калининграде, Костроме, Астрахани и на Кольском полуострове. Алексей, объездивший всю страну с командой КВН, станет для Марии и телезрителей проводником в мир уникальных мест для российского отдыха.

«На съёмках я сделала много открытий! Это и сказочные мурманские олени, и якутский ледник при 35-градусной жаре, и невероятные песчаные барханы в Дагестане, и увлекательные поиски янтаря в калининградском карьере. Я увидела столько всего интересного в России. Оказалось, есть такие уголки, о которых мало кто знает, но они просто потрясающие!» — делилась эмоциями актриса.

Фото предоставлено пресс-службой АО «СТС»

В каждом городе съёмочная группа останавливалась всего на четыре дня, поэтому жёсткий график не позволил Марии взять с собой годовалого сына Нилана. Выглядеть в кадре роскошно в любые погоду и время суток ей помогали бьюти-команда и собственный гардероб.

В проекте звезда «Кухни» охотилась за янтарём и алмазом, нежилась в пивных ванных и купели, рассекала на скоростном катере по Сулакскому каньону и на баггах к краю Земли (мысу Немецкому), занималась дагестанским танцем и фотоохотой на китов в Баренцевом море, наблюдала северное сияние и пыталась согреться в Музее вечной мерзлоты.

Актриса признавалась, что самую экстремальную часть проекта с радостью доверила коллеге Алексею. На съёмках кавээнщик оказался на месте закопанного в песок героя фильма «Белое солнце пустыни», стал канатоходцем и средневековым рыцарем, попробовал калининградский параплан и роупджампинг над Хунзахским водопадом, отправился за ужином в Северный Ледовитый океан в компании дайверов. «Здесь я и ныряю, и прыгаю, и летаю, в общем, что только ни делаю, — рассказывает Алексей. — Но мне очень повезло с партнёршей. Классно знать, что в любой момент тебя подхватит такой ответственный профессионал, как Маша».

Фото предоставлено пресс-службой АО «СТС»

По словам продюсера Натальи Билан, в новом проекте зрители разных возрастов и интересов найдут для себя что-то новое: «Выбор регионов обусловлен желанием показать, что мы живём в огромной стране, где можно найти всё — от 45-градусной астраханской жары до прохладного сурового Кольского полуострова, очарование Костромы и энергичность Дагестана. Наша цель — заинтриговать зрителя и вызвать желание увидеть это своими глазами».

«INТУРИСТЫ»

Премьера на СТС — 30 ИЮЛЯ!

По субботам в 10:00

Производство: «Аста – Продакшн»

Жанр: тревел-реалити

Хронометраж: 36 минут

Количество выпусков: 6

Продюсеры СТС: Александра Гройсман, Владимир Неклюдов

Продюсеры: Наталья Билан, Татьяна Кутузова

Ведущие: Мария Горбань и Алексей Кривеня

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