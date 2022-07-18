Руководители Гремячинского горно-обогатительного комбината используют лучшие бизнес-практики «ЕвроХима»

Фото: Ирина СИМОНОВА

Дивизион Горнорудный компании «ЕвроХим» сформировал программу обязательного обучения руководителей для реализации стоящих перед Дивизионом задач. Эти практики направлены на развитие управленческих компетенций посредством современных моделей и инструментов менеджмента.

Правильный подбор персонала и его обучение в дальнейшем – очень актуальная тема для динамично развивающегося предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий». Поэтому уже второй год подряд на предприятии проходят тренинги для руководителей в рамках развития бизнес-системы «ЕвроХима».

Общая продолжительность программы обучения рассчитана на два года, на протяжении которых руководители Гремячинского горно-обогатительного комбината изучат восемь очных модулей с разрывом в полтора месяца. В промежутках между модулями у участников есть возможность применить полученные знания на практике, и обсудить результаты с тренерами на онлайн-встречах.

В этот раз в тренинге «Управление командой и Влияние» приняли участие 39 руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия». Участники познакомились с основными аспектами организации эффективной работы в команде, ролью и влиянием руководителя на работу команды, закрепив полученные знания практическими кейсами.

Каждый тренинг был ценен и увлекателен. В непринужденной атмосфере, в кругу единомышленников тренирующиеся разобрали конкретные производственные ситуации и отработали полученные знания на практике.

Участники семинара отметили, что провести «работу над ошибками» полезно, а знания, полученные на тренинге, безусловно, найдут применение в ежедневной работе.

Напомним, что «ЕвроХим-ВолгаКалий» осваивает в Котельниковском районе Волгоградской области Гремячинское месторождение калийных солей – одно из самых крупных месторождений России. Минерально-химическая компания «ЕвроХим» считается крупнейшим инвестором в агрохимическую промышленность России и следует мировым стандартам ведения бизнеса.