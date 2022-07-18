В шести районах Волгограда отключат свет 19 июля

Самые масштабные работы пройдут в Дзержинском и Советском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 19 июля 2022 года в шести районах Волгограда снова запланировали отключения электричества на время ремонтных работ. Сидеть без света, сплит-систем и с подтаявшими холодильниками в жару будут десятки тысяч человек. Отключения продлятся от пяти до восьми часов и затронут улицы Дзержинского, Краснооктябрьского, Кировского и Красноармейского, Советского и Ворошиловского районов. Самые масштабные работы пройдут в Дзержинском и Советском, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании.

На Красном в списке на отключение электричества 19 июля оказались дома на улице Тарифной - №29 и 31. Холодильники в квартирах здесь нагреются с 9 до 17 часов. А с 13 до 17 часов света не будет на улице Гуртьева, 2 и на проспекте Ленина в домах №135,137 и 139.

В Дзержинском районе во вторник пять часов – с 10.00 до 15.00 – без света будут сидеть жители домов №34 и 36 на улице Космонавтов. А с 9.00 до 17.00 отключат сплиты и прочие электроприборы на улицах: Артекской, 1-5, 5а, 7, 9, 9а, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 21, 21/3, 2а, 4, 4/1, 6, 6/2, 8, 10, 16а, 18, 18а, 20, Демьянова, в домах №12-16, 16/3, 18/3, 20, 22, 1-5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 2-6, 10, 10/1Мартовской, №2-6, 3, 11/1, 11/3, 13, 12, 14, Мемельской, 12, 12а, 14/2, 14, 5, Зворыкина, 22/1, 22/2, 22, 1-9, 4, 1б, 21/3, 21, 21/2, 29/4, 16, Качинцев, №57б, 65б, 76, 78, 78/3, 80, 80д, 80/1, 80/3, 82, 71/4, Смоленской, в домах №15, 17-19, 19/1, 21-25, 18-20, 20/4, 24/1, 24/3-26, Тищенко, №28, 19/1, 19/2, 23/2, 25/1, 25/2, 25/3.

В Советском районе 19 июля 2022 с 11 до 17 часов обесточат дома в поселке Кирпичного завода №8 под номерами 1, 1а, 1б, 2, 3,4, 4а, 6, 9, 10, 12, 25, 26, 27, 32, 32а, 32б, 34б, 38а, 38, 40б, 34, 42б, 46-54, 46а, 46б, 54а, 44б, 44г, 50а, 5, 7, 8, 11, 11а, 27а, 14а, 15-23, 16-22, 14а, а также на улицах Абхазская, №68, 77, 79, 70, 72, Академика Комарова, №2-28, 28а, 9-23, 23а, 23б, 23д, 23-49, 30-56, 58б, Вавилова, №1-13, 2-12, Бульварная, 28, Бурденко, №1-11 и 4-12, Владимирская, №1/1, 2-10, 10а, 8а, 8б, 12/1, 1-19, 12-34, Днепростроевская, №1-5, 5а, 7-15, 15а, 17-21, 2-18, 23, 25а, 25-31, 31а, 33а, 33-37, 26, 28, 28а, 30-34 и 34а, Капитана Новикова, №1-5, 5а, 9, 13-17, Качуевской, №1-19, 19а, Мамина-Сибиряка, №1а, 1б, 1г, 1-27, 2а, 2б, 2-28, Новикова-Прибоя, №1-25, 2б 2г, 2-24, 24а, 28, Научная, 1а, 5, Песчанокопская, №2-12, Петрова, №1-13, 11а, 2, 8, 8а, 10, 12, Савиловой, №1-25, 1б, 2б, 2-22, Янки Купалы, №1, 3,4, 1а-1в, 13-23, 13а, 15а, 21а, 14-36, 12б.

В Ворошиловском 19 июля без электроснабжения останутся улицы частного сектора целиком - Тирольская, Куприна, Купавинская, Рублева, Тарханская, а также Ужгородская, дома №76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128 и два СНТ – Прогресс и Спартак. Света не будет весь день – с 9 утра до 17 часов.

Локальный блэкаут в Кировском в этот день с 9 до 15 часов объявят на улицах Денисенко, 1а-35а, 2-32, Изоляторной, 21-27, 34-42, Конноармейской, 91-103, 62-68, Староладожской, 39-45, 24-26, Стрельца, 1а-15, 2а-20. А с 9 до 17 часов сидеть без света и удобств будут жители улиц: Воронкова, 4-42, Писемского, 1-25, Пятигорской, 18-44, Щедрина, 5-31, 10-34.

И в Красноармейском районе среди коммунальных страдальцев во вторник окажутся жильцы улицы Куйбышева - домов №51-65, 83-103, 103б. Электроснабжения не будет также с 9.00 до 17.00.