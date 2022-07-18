В Волгограде экс-руководителя УФССП по региону Владимира Евстигнеева приговорили к 7 годам колонии

Евстигнеева оставили под стражей. Фото: УФССП по региону

Ворошиловский райсуд Волгограда 18 июля 2022 года огласил приговор по уголовному делу экс-руководителя УФССП по Волгоградской области. Владимира Евстигнеева признали виновным в получении взятки через посредника и злоупотребление должностными полномочиями. Бывшего главного судебного пристава региона приговорили к 7 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима, сообщила сайту volgograd.kp.ru старший помощник прокурора региона Оксана Черединина.

- Также Евстигнеев заплатит штраф в размере 5-кратной суммы взятки - 827 тысяч рублей – и лишен права занимать должности в госорганах в течение 5 лет, - рассказали в ведомстве.

Как установил суд, в середине июля 2020 года Евстигнеев решил купить элитный арестованный Audi Q7, который выставили на торгах. Но огласки чиновник не хотел, поэтому дал указание подчиненному поспособствовать в регистрации на торгах своей знакомой. После в эту историю вмешались экс-руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области и директор по развитию коммерческой фирмы, которая продавала арестованное.

- В случае победы в торгах чиновник обязан был оплатить комиссионный сбор в размере 7% от стоимости автомобиля, в противном случае результаты были бы аннулированы, - рассказали в СУ СКР по региону.

В итоге главному судебному приставу передали 165 тысяч рублей взятки под видом возврата комиссии за машину, которую тот купил через подставное лицо. А приглянувшуюся ему иномарку еще до торгов перевезли в один из автоцентров. Оперативное сопровождение дела вели сотрудники регионального УФСБ и главка МВД.

Свою вину Евстигнеев не признал, он еще может обжаловать приговор. Юрий Ефимов выступал посредником, судом ему запрещено выполнять определенные действия. Бывшему главе регионального управления Росимущества вменяют пособничество во взяточничестве.