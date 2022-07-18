В Волгограде стала известна дата открытия ресторанов «Вкусно - и точка»

В Волгограде откроются 3 предприятия "Вкусно - и точка" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы уже в ближайшие дни снова могут полакомиться чизбургерами, гамбургерами, наггетсами с картошкой фри. В Волгограде начинают работу рестораны «Вкусно – и точка». Первые предприятия в городе откроются 20 июля, об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе компании. В среду начнут работу рестораны на улице Пархоменко, 57к, улице Рабоче-Крестьянской, 10 и на проспекте Ленина, 111д.

- Рады сообщить, что уже 20 июля в Волгограде возобновят свою работу три предприятия сети, включая точки с автораздачей, - заявили в компании.

На заведениях уже висят объявления о скором начале работы сети. Торжественная церемония открытия пройдет в 10.00 в ресторане на улице Пархоменко. Ожидается, что в ней примет участие председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Наталья Стрельцова.

На ресторанах уже висят объявления о предстоящем открытии Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В компании отмечают, что в меню будут большинство любимых продуктов, которые были в ресторанах еще до переименования.

Напомним, рестораны «Вкусно – и точка» заменили сеть «McDonald’s». Американская корпорация весной объявила, что уходит из России. Были закрыты все ее рестораны, что сильно расстроило любителей гамбургеров и жаренной картошки. Однако рестораны снова открылись, только под другой вывеской.

- В период трансформации бизнеса мы сохранили штат в полном составе. Это 62 000 человек в 62 регионах России, а также более 100 000 тысяч работников на предприятиях поставщиков, - уточнили в компании.