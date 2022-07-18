В Волгограде откроют 60 торговых точек с арбузами и дынями

Арбузы и дыни скоро появятся в продаже во всех точках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В конце июля на улицах Волгограда традиционно открываются первые бахчевые развалы. Всего в 2022 году в областном центре будет 60 точек для торговли арбузами и дынями, которые предприниматели займут по результатам конкурсов. Список адресов бахчевых развалов опубликовала мэрия, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Все площадки для бахчевых развалов входят в схему размещения нестационарных торговых объектов. По нормативам они не могут быть на обочинах, перекрестках и остановках, стоять на коммунальных сетях и в зеленых зонах. Больше всего арбузных точек будет на Тракторном. Также продавать бахчевые будут на рынках и ярмарках. Учтите, что у всех продавцов должны быть документы на торговлю, медкнижка и сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции. Показать их вам должны по первому требованию. Арбузы и дыни должны лежать на настиле, а не на голой земле. Их нельзя надрезать, даже если вы об этом попросите.

Где купить арбузы и дыни в Волгограде в 2022 году

В Тракторозаводском районе будет сразу 16 бахчевых развалов по адресам: ул. Костюченко, 7; ул. Тракторостроителей, 3; ул. Менжинского, 23; ул. Кропоткина, 13; ул. академика Бардина, 17; ул. 95-й Гвардейской дивизии, 9; ул. Богомольца (за ООО «Союз-ЛТД»); ул. Николая Отрады, 10; ул. Менжинского, 10; ул. Гороховцев, 2; ул. Жолудева, 20; ул. Дзержинского, 37; ул. Александрова, 159; ул. Шурухина, 20; ул. Мясникова, 12; пер. Ногина, 44.

В Краснооктябрьском районе точек продаж будет шесть: ул. Менделеева,100; ул. Библиотечная, 16; ул. Богунская, 30; ул. Еременко 68 и 122; 39-й Гвардейской дивизии, 29. В Дзержинском откроют пять арбузных точек: ул. Морозова, 9; ул. Либкнехта,13; ул. Полины Осипенко, 42 и у сельскохозяйственной ярмарки, ул. Ангарская, 92.

В Центральном районе торговать арбузами и дынями будут на ул. Ткачева, 5 и 9; ул. Новороссийской, 28 и 77, ул. Пархоменко, 51 и на ул. Двинской, 20. В Ворошиловском – на ул. Буханцева, 52, на ул. Циолковского, 12 и на ул. Кузнецкой, 26 и 69. В Советском – на ул. Авиаторской, 5; ул. Ивановского, 4; на пересечении улиц Туркменской и Тулака, ул. Туркменской,19; ул. Славской, 10, в поселке Горьковский – на ул. Волгоградской, 178, ул. Малиновского, 4.

В Кировском районе арбузных развалов будет 10: на пересечении переулка Краснодонского и улицы Тополевой, на ул. Колосовой,4; на ул. генерала Шумилова,31; ул. Кирова, 92 и 102; на пересечении улиц Саши Чекалина и Шаблиевской, ул. 64-й Армии, 36, 79, 87 и 127А. В Красноармейском - на ул. 2-й Штурманской,13; ул. Пятиморской, 18, пр. Столетова,50 и пр. Героев Сталинграда, 49г.