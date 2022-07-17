После встречи Дмитрия Медведева с ветеранами в Волгограде может появиться Суворовское училище

Обстановка на встрече была очень теплой. Фото: администрация Волгоградской области

17 июля в Волгоград приехал Дмитрий Медведев. Он возложил цветы на Мамаевом кургане, принял участие в открытии бронекатера БК-19 на набережной, но самая важная встреча состоялась в зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области. Здесь зампредседателя Совбеза РФ и недавно назначенный президентом председатель оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летию победы в Сталинградской битве встретился с ветеранами и представителями юнармии. Первым делом зампред Совбеза РФ передал фронтовикам привет от президента Владимира Путина и сердечно поблагодарил ветеранов за их неоценимый вклад в Победу на Сталинградской земле.

Мероприятие получилось очень теплым. С представителями Поколения Победителей Юрием Голядкиным, Георгием Гусевым, Тамарой Колбасиной, Александром Колотушкиным, Евгением Роговым, Виктором Шестелем высокопоставленный гость обсудил очень много вопросов и услышал важные для всех волгоградцев предложения. Например, довести до конца реконструкцию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, сделать из ЦУМа полноценный музей с использованием современных технологий.

Ветеран Евгений Рогов озвучил идею создания в Волгограде СУовровского училища, ведь наш регион давно по праву считается одним из лидеров по патриотическому воспитанию. Дмитрий Медведев обещал проработать этот вопрос с Министерством обороны.

- Андрея Ивановича как губернатора я попросил бы подготовить на эту тему подробное обращение, какие областные или федеральные объекты должны туда входить, какой специализации, - ответил он фронтовику. - Постараемся найти самое лучшее решение из возможных, будем вместе работать.

Затронули на встрече и вопрос о статусе жителей осажденного Сталинграда. На региональном уровне эта проблема уже решена, осталось закрепить все на федеральном уровне.

Постарался не упустить шанс для развития Волгограда Александр Блошкин, председатель Волгоградской областной Думы и областного совета ветеранов. Он предложил проработать вопрос развития областного центра в южную и северную сторону. Так что может быть через пару лет в том же Кировском или Тракторозаводском районе мы увидим такое же преображение, как на Центральной набережной.

- Любые юбилеи нужны для достижения двух целей. Отдать дань уважения великим людям….. И есть другая цель: улучшить жизнь на столько, на сколько это возможно в текущих экономических условиях. Поэтому я вас понимаю, и этот вопрос также может быть в повестке, — ответил на это Дмитрий Медведев.