Коммунисты снова предлагают переименовать Волгоград в Сталинград

В Волгограде много символов Сталинградской победы. Один из них - легендарный дом Павлова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Не успели депутаты Волгоградской областной Думы внести поправки в региональный закон о переименовании населенных пунктов, как 16 июля 2022 года коммунисты в который раз выступили с предложением переименовать Волгоград в Сталинград. Тема эта далеко для города-героя не нова и традиционно возникает в дни памятных дат, на этот раз в канун 80-летия начала Сталинградской битвы.

- Возвратим Волгограду имя Сталинград - вернется и Советский Союз! – сделали громкое заявление в Сталинградском обкоме КПРФ. - 17 июля 2022 года исполняется 80 лет со дня начала 200-дневного героического сражения за Сталинград. Возвращение Сталинграда на карту мира в юбилейный год – это шаг к возрождению великой России, к возрождению гордости и самостоятельности ее многонационального народа. А это важно и актуально сегодня как никогда.

Тему переименования города-героя до этого несколько раз поднимал Владимир Жириновский. Правда, не только в Сталинград, но и в Царицын. С этим вопросом волгоградские ветераны ходили и к президенту Владимиру Путину, и к губернатору Андрею Бочарову, и к спикеру регионального парламента Александру Блошкину. Назвать именем Сталинград предлагали и аэропорт. Реакция большинства горожан всегда была однозначной - в городе слишком много проблем и эта далеко не главная. Но в этот раз юбилейная дата совпала с проведением спецоперации на Украине.

- Сегодня мы видим возвращение к победным символам нашей Родины, которые не забыты и не утеряны во времени, а гордо звучат и торжествуют в ходе проведения специальной военной операции на Украине. В этой связи Сталинградский обком КПРФ считает необходимым поставить вопрос о возвращении нашему городу героического имени «СТАЛИНГРАД». Это имя известно во всем мире как символ победы советского народа над фашистской нечистью, как военный триумф мужества и отваги наших воинов, победы жизни над смертью, - подчеркивают волгоградские коммунисты.

До этого в регионе уже не раз проводили опросы населения. Результаты были примерно одинаковы: одобряют идею переименования Волгограда в Сталинград не более 15% горожан, треть - категорически против, еще треть – «скорее против». К тому многие помнят о том, что на переименование города уйдут десятки миллионов рублей. Но коммунисты считают, что на волне патриотизма мнение жителей города вполне может измениться.

В любом случае, без референдума переименовать город не получится. Накануне в Волгоградской областной думе депутаты в двух чтениях приняли поправки в закон, который регламентирует правила переименования населенных пунктов в регионе. Парламентарии предлагали сделать так, чтобы органы власти могли бы принимать такие решения без учета мнения жителей. Но тут губернатор Андрей Бочаров высказался против. Глава региона заявил, что решение о переименовании жители должны принимать на референдуме и внес эту поправку в закон на голосование. В итоге на том и остановились. Документ вступит в силу через 10 дней после опубликования.