Календарь матчей Ротора во Второй лиге 2022/2023: сезон стартует 24 июля

Фото: СК "Ротор"

Чуть больше недели остается до старта сезона во Второй лиге. В группе 1 третьего по значимости дивизиона России примет участие «Ротор», который вылетел из ФНЛ. Вторая лига опубликовала календарь матчей сезона 2022/2023. Так что болельщики могут строить планы на целый игровой год, выбирая даты для посещения домашних игр, а также для поездок на выездные матчи по югу страны. Для волгоградского «Ротора» сезон начнется 24 июля. В этот день подопечные Алексея Стукалова в Волгограде примут «Форте».

До конца лета «Ротор» в Волгограде проведет еще 3 матча с «Машуком-КМВ», «Биологом-Новокубанск» и «Аланией-2». Пока волгоградский клуб официально не сообщил, на каком стадионе будет проводить домашние встречи. Зимняя пауза в турнире наступит в середине ноября. Последнюю игру осенью «сине-голубые» проведут 13 ноября в гостях против «Алании-2». Возобновится сезон весной, 11 марта к «Ротору» в Волгоград приедет «Дружба». Завершится первый этап Второй лиги 29 апреля. В этот день «сине-голубые» в 26-м туре в Таганроге сыграют с тем же «Форте».

После завершение первого этапа Второй лиги определится первая шестерка команд, которая продолжит бороться за путевку в Первую лигу.

КАЛЕНДАРЬ РОТОРА ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ (ПЕРВЫЙ ЭТАП) СЕЗОНА 2022/2023

1-й тур, 24 июля 2022, Ротор – Форте (Таганрог)

2-й тур, 30 июля 2022, Спартак-Нальчик – Ротор

3-й тур, 7 августа 2022, Ротор – Машук-КМВ (Пятигорск)

4-й тур, 14 августа 2022, Ротор – Биолог-Новокубанск (п. Прогресс)

5-й тур, 21 августа 2022, Кубань-Холдинг (с. Павловская) – Ротор

6-й тур, 27 августа 2022, Ротор – Алания-2 (Владикавказ)

7-й тур, 3 сентября 2022, Дружба (Майкоп) – Ротор

8-й тур, 10 сентября 2022, Ротор – Легион-Динамо (Махачкала)

9-й тур, 18 сентября 2022, Черноморец (Новороссийск) – Ротор

10-й тур, 25 сентября 2022, Ротор – Динамо-Ставрополь

11-й тур, 1 октября 2022, СКА (Ростов-на-Дону) – Ротор

12-й тур, 8 октября 2022, Ротор – Чайка (с. Песчанокопское)

13-й тур, 15 октября 2022, Ессентуки – Ротор

14-й тур, 22 октября 2022, Ротор – Спартак-Нальчик

15-й тур, 29 октября 2022, Машук-КМВ – Ротор

16-й тур, 4 ноября 2022, Биолог-Новокубанск – Ротор

17-й тур, 9 ноября 2022, Ротор – Кубань-Холдинг

18-й тур, 13 ноября 2022, Алания-2 – Ротор

19-й тур, 11 марта 2023, Ротор – Дружба

20-й тур, 18 марта 2023, Легион-Динамо – Ротор

21-й тур, 25 марта 2023, Ротор – Черноморец

22-й тур, 1 апреля 2023, Динамо-Ставрополь – Ротор

23-й тур, 8 апреля 2023, Ротор – СКА

24-й тур, 15 апреля 2023, Чайка – Ротор

25-й тур, 22 апреля 2023, Ротор – Ессентуки

26-й тур, 29 апреля 2023, Форте – Ротор.