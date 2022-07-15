Календарь матчей Ротора во Второй лиге 2022/2023: сезон стартует 24 июля

Фото: СК "Ротор"
Чуть больше недели остается до старта сезона во Второй лиге. В группе 1 третьего по значимости дивизиона России примет участие «Ротор», который вылетел из ФНЛ. Вторая лига опубликовала календарь матчей сезона 2022/2023. Так что болельщики могут строить планы на целый игровой год, выбирая даты для посещения домашних игр, а также для поездок на выездные матчи по югу страны. Для волгоградского «Ротора» сезон начнется 24 июля. В этот день подопечные Алексея Стукалова в Волгограде примут «Форте».
До конца лета «Ротор» в Волгограде проведет еще 3 матча с «Машуком-КМВ», «Биологом-Новокубанск» и «Аланией-2». Пока волгоградский клуб официально не сообщил, на каком стадионе будет проводить домашние встречи. Зимняя пауза в турнире наступит в середине ноября. Последнюю игру осенью «сине-голубые» проведут 13 ноября в гостях против «Алании-2». Возобновится сезон весной, 11 марта к «Ротору» в Волгоград приедет «Дружба». Завершится первый этап Второй лиги 29 апреля. В этот день «сине-голубые» в 26-м туре в Таганроге сыграют с тем же «Форте».
После завершение первого этапа Второй лиги определится первая шестерка команд, которая продолжит бороться за путевку в Первую лигу.
КАЛЕНДАРЬ РОТОРА ВО ВТОРОЙ ЛИГЕ (ПЕРВЫЙ ЭТАП) СЕЗОНА 2022/2023
1-й тур, 24 июля 2022, Ротор – Форте (Таганрог)
2-й тур, 30 июля 2022, Спартак-Нальчик – Ротор
3-й тур, 7 августа 2022, Ротор – Машук-КМВ (Пятигорск)
4-й тур, 14 августа 2022, Ротор – Биолог-Новокубанск (п. Прогресс)
5-й тур, 21 августа 2022, Кубань-Холдинг (с. Павловская) – Ротор
6-й тур, 27 августа 2022, Ротор – Алания-2 (Владикавказ)
7-й тур, 3 сентября 2022, Дружба (Майкоп) – Ротор
8-й тур, 10 сентября 2022, Ротор – Легион-Динамо (Махачкала)
9-й тур, 18 сентября 2022, Черноморец (Новороссийск) – Ротор
10-й тур, 25 сентября 2022, Ротор – Динамо-Ставрополь
11-й тур, 1 октября 2022, СКА (Ростов-на-Дону) – Ротор
12-й тур, 8 октября 2022, Ротор – Чайка (с. Песчанокопское)
13-й тур, 15 октября 2022, Ессентуки – Ротор
14-й тур, 22 октября 2022, Ротор – Спартак-Нальчик
15-й тур, 29 октября 2022, Машук-КМВ – Ротор
16-й тур, 4 ноября 2022, Биолог-Новокубанск – Ротор
17-й тур, 9 ноября 2022, Ротор – Кубань-Холдинг
18-й тур, 13 ноября 2022, Алания-2 – Ротор
19-й тур, 11 марта 2023, Ротор – Дружба
20-й тур, 18 марта 2023, Легион-Динамо – Ротор
21-й тур, 25 марта 2023, Ротор – Черноморец
22-й тур, 1 апреля 2023, Динамо-Ставрополь – Ротор
23-й тур, 8 апреля 2023, Ротор – СКА
24-й тур, 15 апреля 2023, Чайка – Ротор
25-й тур, 22 апреля 2023, Ротор – Ессентуки
26-й тур, 29 апреля 2023, Форте – Ротор.