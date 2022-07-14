Поступи в «Волжский политехнический техникум» и получи стабильную работу на Гремячинском горно-обогатительном комбинате

Фото: Ирина СИМОНОВА

При поддержке динамично развивающееся современного предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий», у студентов Волжского техникума есть возможность проходить производственные практики в подразделениях комбината, а также заявить о себе на международном уровне, участвуя в профильных конкурсах при содействии компании «ЕвроХим».

Важно отметить, что Гремячинский горно-обогатительный комбинат также готов поддержать молодое поколение специалистов после окончания учебного заведения. Талантливая и успешная молодежь может пройти стажировку на комбинате и влиться в большую и дружную команду «ЕвроХим-ВолгаКалия».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Компания гарантирует ряд привилегий – добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, предоставление общежития и еще много других преимуществ.

Не упускай возможность раскрыть свой личностно-профессиональный потенциал и обращайся в приемную комиссию «Волжского политехнического техникума».

Прием документов осуществляется в городе Волжском по улице Набережная 1, корпус 1, кабинет 113.

Телефон приемной комиссии: 8-8443-20-11-55 (доб. 1072).

За дополнительной информацией обращаться к Руководителю Учебного центра Зезекало Марине Юрьевне, тел. 8-904-771-83-71.