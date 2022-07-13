Отец умер, шестеро родных в больнице: волгоградцы собирают помощь пострадавшей в ДТП семье

Пострадавшие до сих пор находятся в больнице. Фото: семьи Шевченко

10 июля 2022 для семьи Шевченко из Краснослободска долго будет самой страшной датой. Их жизнь с ног на голову перевернула авария. В этот день они все вместе отправились купаться на речку в районе хутора Сахарный Среднеахтубинского района. Поехали двумя машинами. В одной за рулем была 59-летняя бабушка со своими взрослыми детьми и мужем, в другой ее сын - Александр Шевченко с женой Светланой и четырьмя ребятишками. На отдыхе самый младший участник пикника раскапризничался и Светлана приняла решение, о котором сейчас очень жалеет. Она оставила троих своих детей на бабушку, а сама вместе с мужем поехала домой, укладывать спать сына.

Накупавшись вдоволь, большая компания влезла в машину: 59-летняя волгоградка с мужем, ее сын и дочь, трое внуков: 8,9, 10 лет. Решили, что ехать недалеко, можно потесниться. При выезде на трассу Средняя Ахтуба - Краснослободск машины ехали одна за одной, поэтому женщина вклинилась в поток и проехала какое-то расстояние вперед до удобного перекрестка. Но, к сожалению, не рассчитала время на разворот. В «Киа» влетел «Мерседес». Удар пришелся в сторону деда. 62-летний мужчина погиб на месте. В больницу попали все, кто был в иномарке. Особенно тяжелое состояние сейчас у 36-летнего сына погибшего. Он в реанимации. Виновница аварии также в больнице.

- Дети находятся на лечение в больнице №7, взрослые в больнице №25. У детей переломы таза, ушибы, сотрясения. Травм очень много. Старшего сына перевели в палату, младший сын с дочкой еще в реанимации, - рассказывает Светлана Шевченко.

Семью Шевченко в Краснослободске очень многие знают. Дядя Саша, чей отец погиб в аварии, работает на местном водоканале. Он никогда никому не отказывал в помощи. Сейчас поддержка нужна ему самому. Детям, брату, сестре, матери предстоит длительное и дорогое лечение. Семейный бюджет обычного работяги не потянет таких расходов. Поэтому от помощи отказываться не будут, а примут с благодарностью. Телефон Светланы Павловны Шевченко 89093941361 привязан к карте.