В Липецке пройдет фестиваль по компьютерному спорту «Жемчужина Черноземья»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Завершается приём заявок на участие в межрегиональном фестивале киберспорта «Жемчужина Черноземья», который состоится во второй раз при поддержке управления физической культуры и спорта Липецкой области. Финальный этап соревнований намечен на 30-31 июля. Он пройдёт в очном формате. Отборочный этап, запланированный на 23-26 июля, состоится онлайн

В прошлом году в фестивале приняли участие более 500 спортсменов практически из всех регионов Черноземья. В этот раз организаторы ожидают, что участников будет больше, так как интерес к киберспорту растёт.

«Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодёжи и поддерживаем турниры самых разных форматов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В программу фестиваля вошли шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2; Тактический трёхмерный бой (Counter Strike: Global Offensive); Интерактивный футбол (Fifa 2022); Файтинг (Mortal Kombat 11); Стратегия в реальном времени (Clash Royale); Соревновательная головоломка. Заявка формируется капитаном команды или участником индивидуальной дисциплины и подается организатору фестиваля.

Регистрация участников закончится в ближайшее воскресенье 17 июля, участие в фестивале бесплатное. Подробности – в официальной группе соревнований в социальной сети ВКонтакте.