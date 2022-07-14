В Волгоградской области прошли град с куриное яйцо и сильнейший ливень

Дождь затопил улицы Камышина. Скриншот с видео https://t.me/podkam777.

В ряде районов Волгоградской области 14 июля бушевала непогода. Причем в разных частях региона были свои природные напасти. Где-то стеной шел ливень со штормовым ветром, а где-то был град. Жители области публикуют в социальных сетях последствия непогоды. Так в Камышинском районе выпал град размером с куриное яйцо. Досталось как огородам камышан, так и частным домам. Известно, что град был как в самом Камышине, так и в соседних хуторе Карпунин и селе Терновка.

В Камышине также прошел сильный дождь, который затопил некоторые улицы. Жители оказывались в воде по щиколотку.

Был ливень и в соседнем Котовском районе. Он сопровождался штормовым ветром, который валил большие деревья.

Напомним, МЧС предупреждало о непогоде в Волгоградской области 14 и 15 июля. Ждали шторм и в Волгограде, но пока ливень с грозами и сильным ветром обходит областной центр стороной.