«У нее остались сын и дочь»: волонтера из Волгограда нашли мертвой в квартире в Москве

Софии было всего 36 лет. Фото: семейный архив.

Известная волонтер из Волгограда София Урокова найдена мертвой в квартире в Москве. 36-летняя женщина умерла при загадочных обстоятельствах. Сначала София перестала выходить на связь, а накануне родным сообщили страшное известие. У волгоградки остались двое детей – дочь и 17-летний сын Олег. Юноша рассказал «КП-Волгоград» о том, что его семье требуется помощь с организацией похорон.

- Мама была очень добрым и светлым человеком. Она помогала людям, участвовала в поисках пропавших людей. Ее многие знают и многие любят, - поделился Олег.

По словам юноши, мама в последние годы работала в Москве. Она воспитывала их одна, очень стремилась обеспечить всем необходимым. Детям снимала квартиру, они жили под присмотром родственников. Сейчас тетя и дядя помогают племянникам, всячески их поддерживают.

- Нам сообщили, что мамы не стало. По предварительной информации, у нее произошла остановка сердца. Что могло случиться – этого мы не знаем. Она не жаловалась на здоровье. Единственное, у нее был ослаблен иммунитет и в сезоны ОРВИ она могла болеть. Сейчас мы, с сестрой остались одни. Я планирую в этом году поступить в колледж, буду учиться, работать - рассказал Олег. - Думаю, мы будем жить с тетей или дядей.

В столь юном возрасте Олегу приходится думать, как перевезти тело мамы в Волгоград и организовать похороны. Это стоит немалых денег. Волонтеры уже открыли сбор средств, чтобы помочь попавшим в трудную жизненную ситуация детям Софии.

- Очень плохо себя чувствую, но у меня осталась младшая сестра, которой всего лишь 15 лет. Поэтому я должен держаться как мужчина и старший брат. Мама была всем в моей жизни, любил её больше всех и буду продолжать любить, - поделился своими чувствами Олег.

Карта для оказания помощи: 4276 1100 2480 7584 (Сбербанк, Олег Иванович У).

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