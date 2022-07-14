Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2022 8:20

В Волгоградской области задержан пособник сирийских террористов

Задержания прошли еще в четырех регионах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пять человек задержали за финансовую поддержку террористов.

Пять человек задержали за финансовую поддержку террористов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудники ФСБ задержали пособников сирийских террористов в пяти регионах РФ. Пять человек действовали по указанию эмиссаров запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в Волгоградской области, а также в Кабардино-Балкарии, Астраханской, Самарской и Московской областях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ФСБ России.

- Задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, - рассказали в центре общественных связей ФСБ РФ.

Деньги, которые собирали пособники террористов, они под видом благотворительных пожертвований отправляли на содержание боевиков в идлибской зоне Сирии. Все это подтвердили документы, средства связи и другие улики, найденные в домах и квартирах задержанных членов группировки. Возбуждены уголовные дела за содействие террористам.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ