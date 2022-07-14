В Волгограде начался ремонт дворовых проездов

Ремонт дворов стартовал уже в семи районах города. Фото: мэрия
В семи районах Волгограда в середине июля начались работы по обновлению внутридворовых проездов. До конца года новенький асфальт уложат сразу в 44 дворах возле сотни домов. Более 30 тысяч проживающих в них волгоградцев больше не будут сбивать ноги, тонуть в лужах и калечить свои машины. 14 июля ход работ в первых дворах проинспектировал глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.
Список дворов с самыми убитыми дорогами, которые первыми войдут в программу, определили при участии жителей. В Тракторозаводском районе уже начались работы во дворах на улицах Быкова, 4а и Николая Отрады, 10. Двор на улице Быкова объединяет четыре дома. Здесь отремонтируют 4,7 тысячи квадратных метров дороги и тротуаров. Сейчас рабочие уже выставляют новые бордюры. На улице Николая Отрады меняют покрытие внутридворового проезда у домов №10,10а и 14. Работы уже почти завершены. Всего же до конца 2022 года в районе обновят асфальт в шести дворах.
Начали замену бордюров и во дворах Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов. В ближайшие дни дорожная техника появится во дворах в Кировском.
Во время поездки по дворам Владимир Марченко отметил, что ремонт дороги во дворе не должен стать для жителей катастрофой. Подрядчикам рекомендовали организовать комфортный проход в подъезды, а по окончании работ – оперативно вывезти строительный мусор.
Всего в этом году обновят проезды в 44 дворах на площади более 93 тысяч квадратных метров. Плюс к этому сделают более 23,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также вдоль домов смонтируют линии освещения, установят по четыре сотни лавочек и урн. Но это сделают уже другие подрядчики. За три года новую жизнь получат 150 дворов Волгограда, выделят на это миллиард рублей.
Чиновники, выбирая двор, смотрят на количество поступивших от жильцов жалоб на состояние дорог. Затем оценивают реальное положение на месте. Дворы с самым убитым асфальтом и попадут в список.