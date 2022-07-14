В Волгограде начался ремонт дворовых проездов

Ремонт дворов стартовал уже в семи районах города. Фото: мэрия

В семи районах Волгограда в середине июля начались работы по обновлению внутридворовых проездов. До конца года новенький асфальт уложат сразу в 44 дворах возле сотни домов. Более 30 тысяч проживающих в них волгоградцев больше не будут сбивать ноги, тонуть в лужах и калечить свои машины. 14 июля ход работ в первых дворах проинспектировал глава Волгограда Владимир Марченко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Список дворов с самыми убитыми дорогами, которые первыми войдут в программу, определили при участии жителей. В Тракторозаводском районе уже начались работы во дворах на улицах Быкова, 4а и Николая Отрады, 10. Двор на улице Быкова объединяет четыре дома. Здесь отремонтируют 4,7 тысячи квадратных метров дороги и тротуаров. Сейчас рабочие уже выставляют новые бордюры. На улице Николая Отрады меняют покрытие внутридворового проезда у домов №10,10а и 14. Работы уже почти завершены. Всего же до конца 2022 года в районе обновят асфальт в шести дворах.

Начали замену бордюров и во дворах Краснооктябрьского, Дзержинского, Центрального, Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов. В ближайшие дни дорожная техника появится во дворах в Кировском.

Во время поездки по дворам Владимир Марченко отметил, что ремонт дороги во дворе не должен стать для жителей катастрофой. Подрядчикам рекомендовали организовать комфортный проход в подъезды, а по окончании работ – оперативно вывезти строительный мусор.

Всего в этом году обновят проезды в 44 дворах на площади более 93 тысяч квадратных метров. Плюс к этому сделают более 23,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также вдоль домов смонтируют линии освещения, установят по четыре сотни лавочек и урн. Но это сделают уже другие подрядчики. За три года новую жизнь получат 150 дворов Волгограда, выделят на это миллиард рублей.

Как попасть в программу ремонта дворов?

Чиновники, выбирая двор, смотрят на количество поступивших от жильцов жалоб на состояние дорог. Затем оценивают реальное положение на месте. Дворы с самым убитым асфальтом и попадут в список.