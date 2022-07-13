Волгоградец принял роды у жены в машине прямо на трассе

Михаил справился еще до приезда "скорой". Фото: Михаила Чистова

Маргарите Чистовой, которой сейчас от роду всего пять дней, обязательно расскажут ее историю появления на свет. Возможно, это даже станет семейной легендой, почти чудом на трассе Крснослободск-Волжский Волгоградской области.

8 июля Алену Чистову выписали из перинатального центра в Волжском. Врач заверил женщину, что рожать ей только через неделю-полторы, это время лучше провести дома в городе Краснослободске, а не в больнице. Но в половине пятого уже опытная мама двух взрослых мальчишек поняла, что начались схватки, роды будут стремительными. Муж Михаил оставил старших детей дома, взял собранную заранее сумку, беременную жену и помчался на машине в роддом. Уже в дороге он вызвал «скорую», которая должна была встретить их по пути.

- Когда жена сказала, что сейчас уже родит, я остановил машину, это было в районе поворота на хутор Новенький Среднеахтубинского района, обложил заднее сиденье салфетками и принял роды. С двумя первыми детьми я отказался присутствовать на родах, хотя жена просила. Считал, не мужское это дело. Но тут выбора не было, - рассказывает Михаил

Все происходило в двух метрах от трассы – прямо на обочине. Но водители не замечали истошно кричащую женщину и напуганного, но радостного мужчину. Девочка появилась на свет правильно, головкой вперед. Михаил вытер ее салфетками, жена взяла к себе на грудь.

Скорая приехала через 15 минут, врачу оставалось только перерезать пуповину. Уже в роддоме девочку взвесили: рос 51 сантиметр, вес 3150.

- Медики шутили и приглашали к себе акушером. Мол, я сделал все грамотно, - вспоминает мужчина.

Михаил, кстати, никакого отношения к медицине не имеет – продает стройматериалы. О родах были смутные представления. Но все получилось без осложнений. Алену уже выписали из больницы. Девочку назвали Маргаритой, имя выбрали давно. Теперь глава большой семьи – главный герой всех знакомых женщин, ну и мужчин тоже. В обморок не упал, а помог долгожданной дочке на свет появиться.