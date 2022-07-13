«Не могу представить, чтобы нами руководил агент»: спортдир «Ротора» рассказал об агентском влиянии на клуб

Фото: СК "Ротор"

Последние годы среди болельщиков и футбольной общественности обсуждалось серьезное агентское влияние на «Ротор». В волгоградской команде большинство футболистов были клиентами определенной агентской компании. Официально это информация не подтверждалась. Новое руководство клуба из Волгограда также опровергает какое-либо влияние агентов. Спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко заявил, что в команде сейчас собраны игроки разных агентов. И среди футболистов много лимитчиков – молодых, необходимых для заявки по регламенту второго дивизиона.

- Все переживают, чтобы в «Роторе» не было какого-то доминирующего агента. Такого нет. У нас максимально от одного агента 3 игрока, или как они говорят, 3 клиента. Причем у одного из них 2 лимитчика, у другого один лимитчик. Я бы сказал так, кто меня давно знает и знает Стукалова, даже представить себе не могут, чтобы какой-то агент нами мог руководить, давать указания или по приему на работу игроков, или, не дай бог, по каким-то корректировкам результатов, - приводит слова Федора Щербаченко пресс-служба «Ротора».

Также спортивный директор рассказал о возможных откатах игроков. Он отметил, что представить их просто невозможно.

- Зарплаты у игроков такие, если они будут делать откаты, то им не на что будет жить. Зарплаты достойные для второго дивизиона, но не более того. Достойные, чтобы снять жилье, проживать с семьей, нормально играть в футбол и зарабатывать на поле премиальные. Основная часть финансовых выплат у игроков обозначена в бонусах по решению задач, - добавил Федор Щербаченко.

Напомним, ранее «Ротор» связывали с агентом Мамукой Джугели, в течение нескольких лет в команде выступали многие грузинские футболисты – его клиенты. Бывший генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский отмечал, что связь Джугели с волгоградским клубом преувеличена.

- Не знаю, откуда информация, что у Мамуки Джугели большая часть футболистов «Ротора», - отметил Андрей Рекечинский в декабре прошлого года на пресс-конференции.

В 2021 году «Ротор» потратил на агентов более 17 миллионов рублей – это 12-й показатель среди всех клубов премьер-лиги и первенства ФНЛ.

Весной после вылета «Ротора» из первенства ФНЛ в команде остались только трое футболистов - Данил Пелих, Илья Мартынов и Исламитдин Абдуллаев. Остальные игроки разбежались по другим клубам, поэтому у «сине-голубых», главным тренером которых стал Алексей Стукалов, строится новый коллектив для участия во втором дивизионе.