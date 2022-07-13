В Волгограде националист хранил дома флаги со свастикой и арсенал оружия

Рюкзак волгоградец выбросил за окно. Фото: ФСБ

Целый арсенал оружия нашли сотрудники УФСБ на квартире 33-летнего жителя Волгограда. Мужчина попал в поле зрения силовиков несколько недель назад. Когда оперативники оказались в квартире, то увидели там 3 килограмма тротила, оружие времен ВОВ: ствол винтовки Mauser 98k, корпус старой гранаты.

Мужчина свою вину признал. Фото: ФСБ

За минуту до визита силовиков мужчина успел выбросить из балкона рюкзак. Его нашли неподалеку на одной из клумб. Внутри были пистолет Макарова, 60 патронов разного калибра, 3 гранаты, одна из которых польского производства, 2 СВУ, и 94 штуки средств инициирования.

В квартире нашли флаги и оружие. Фото: ФСБ

Волгоградец признался, что все оружие принадлежит ему. Сейчас сотрудники УФСБ по Волгоградской области выясняют все контакты и связи мужчины. Просто ли он хранил пистолет, патроны или тротил, или собирался им воспользоваться. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело за хранение оружие и боеприпасов. Расследование уголовного дела продолжается.