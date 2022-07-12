Реконструкция улицы Латошинской в Волгограде начнется в 2023 году

Завершат работы в 2025 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде после нескольких попыток, наконец, нашли подрядчика на масштабную реконструкцию северного выезда из города на федеральную трассу Р-228. Двухполосную дорогу на улице Латошинской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» превратят в четырехполосную за 415 миллионов рублей. Контракт на выполнение этих работ подписали с МБУ «Северное», сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

О том, что улица Латошинская нуждается в комплексной реконструкции и расширении начали говорить еще в 2019 году. Согласно контракту, начнут работы в 2023 году и закончат их через два года – в 2025-м. Реконструкция затронет участок протяженностью в 2,5 километра – от улицы Шурухина до остановки «Винновский массив». Проектом предусмотрены не только полная замена разбитого асфальта, но и расширение проезжей части дороги до четырех полос, вынос подземных инженерных коммуникаций.

Начнут работы именно с выноса коммуникаций из зоны строительства, придется перемещать и линии электропередач. Также на первом этапе запланировали земляные работы - выемку грунта под новое основание дороги.

В перспективе помимо четырех полос для автомобилистов вдоль дороги обустроят тротуары, сделают остановочные площадки с павильонами, новую линию освещения. Реконструкция увеличит пропускную способность магистрали и соединит северный выезд из Волгограда с саратовской трассой и дорогой на Волжский. При этом транзитный трафик уйдет за городскую черту. До того, как в Волгограде построили мост через Волгу, улицы Латошинская и Героев Тулы были главным транспортным коридором, по которому шел грузовой транзит. Улицу Героев Тулы уже реконструировали, теперь настанет черед Латошинской.

- На всех этапах ход реконструкции будет контролировать служба заказчика МУ «Комдорстрой» и департамент городского хозяйства, - подчеркнули в администрации Волгограда.