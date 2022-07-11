«Ростелеком» обеспечил безопасным интернетом более 500 школ Волгоградской области

Фото: ПАО"РОСТЕЛЕКОМ"

рамках проекта специалисты национального провайдера организовали для 536 региональных школ защищенное подключение, криптографическую защиту каналов связи, автоматическое сквозное шифрование данных и систему фильтрации нежелательного контента при использовании интернета в учебном процессе.

«В Волгоградском регионе ведется планомерное информационное и техническое сопровождение процессов цифровизации всех сфер жизни. Благодаря федеральным и региональным проектам общеобразовательные школы области получили доступ к защищенным цифровым каналам. В планах — обеспечить защищенное подключение к интернету всех образовательных учреждений», — отметил Алексей Кидалов, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области.

Единая сеть передачи данных для общеобразовательных школ создана по заказу Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Ростелеком» выступает исполнителем проекта и обеспечивает подключение образовательных учреждений к ЕСПД по всей стране.

«Безопасная цифровая среда для детей и подростков остается актуальным вопросом применения информационных технологий. Подключение общеобразовательных учреждений к сети с фильтрацией контента является целесообразным шагом и обеспечивает получение учениками допустимой информации в защищенной цифровой среде. Более того, это окажет благоприятное влияние на организаторскую и воспитательную работу в школах», — отметила Лариса Савина, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

«Единая сеть передачи данных является частью программы по цифровизации РФ, которая активно внедряется нашей компанией в государственные структуры Волгоградской области на протяжении последних лет. ”Ростелеком” продолжает работы по созданию телекоммуникационной инфраструктуры и для социально значимых учреждений. Уверен, что для современного образования доступ в интернет с многоуровневой защитой является объективной необходимостью качественного обучения детей», — рассказал Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Единая сеть передачи данных представляет собой совокупность сетей магистральных каналов передачи данных с узлами доступа в административных центрах субъектов Российской Федерации. Сеть является основной частью инфраструктуры электронного правительства и предназначена также для передачи информации федеральными органами исполнительной власти.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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