«Иду за тобой»: Скоро на Dомашнем!

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

В главных ролях – Глафира Тарханова, Иван Бровин и Алексей Фаддеев.

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Скромный следователь Елена Савина уверена: застигнутая на месте преступления Анна Власова - не убийца, хотя девушка и берёт всю вину на себя. Савина уверена - Анна кого-то покрывает. Вопреки всему, перебрав множество подозреваемых, Лене удаётся найти настоящего убийцу. Теперь перед ней встает дилемма - посадить невиновную Аню или выдать полиции настоящего преступника. Ведь убийца - её близкий человек.

Глафира Тарханова, актриса: «Одним из самых запоминающихся событий проекта будет то, что я снялась вместе с мужем спустя 17 лет после нашего знакомства на съемочной площадке. Для Алексея всегда было важно разделять семью и карьеру. Наверное, сейчас мы уже доросли до совместной работы, нам комфортно вместе находиться в кадре - там мы не муж и жена, а коллеги».

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Алексей Фаддеев, актёр: «Не скрою, признаваться на камеру в любви собственной жене – задача не из лёгких, ведь это очень сокровенные вещи, несмотря на то, что в кадре мы играем других людей, совершенно не похожих на нас по характеру».

Иван Бровин, актёр: «Мне было очень приятно находиться на съёмочной площадке, ведь со многими я был знаком ранее. Например, режиссёра проекта, Карена Захарова, я знаю давно и с ним интересно работать. И, конечно, мне очень повезло с партнершей. Глафира Тарханова – чуткий человек и настоящий профессионал. Рад, что мы снова встретились на съёмочной площадке и надеюсь, зрителям канала «Домашний» понравится наш новый проект».

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

Производство: ООО «СИГМА» Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова Продюсеры: Олег Пиганов, Вика Шахназарова, Ирина Путятина, Ася Гойзман Авторы сценария: Ася Гусева, Кира Худолей Режиссёр-постановщик: Карен Захаров Оператор-постановщик: Сергей Акопов Художник-постановщик: Артём Купина Художник по костюмам: Татьяна Платонова Художник по гриму: Татьяна Орловская Звукорежиссёр: Илья Палагашвили В ролях: Глафира Тарханова, Иван Бровин, Алексей Фаддеев, Софья Хилькова, Марк Доронин, Ирина Чериченко, Сергей Тезов, Любовь Хацкевич, Павел Абдалов, Григорий Багров и другие.

Фото предоставлено пресс-службой канала «Домашний»

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