Турнир по пляжному волейболу - корпоративные соревнования для сильнейших духом

Фото: Эльмира КИМ

Лето прекрасная пора. Погода у нас стоит самая располагающая к отдыху на пляже, купаниям , и без летних любительских видов спорта отдых будет не полноценным.

Футбол ты можешь не любить, но волейбол любить обязан!

16 июля 2022 года на пляже в хуторе Бобры состоится турнир по корпоративному пляжному волейболу на кубок «Комсомольской правды».

Приходите, болейте за команды, заряжайтесь спортивным азартом! А хорошее настроение гарантировано!

Команды участники: ПАО «Промсвязьбанк, «Титан-Баррикады», «Ростелеком», ГУ МЧС России по Волгоградской области,

Организаторы мероприятия: газета«Комсомольская правда» .

Мы вас ждем!

Реклама. 16+