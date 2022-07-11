Молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалий» поработали на благоустройство города

Фото: Ирина СИМОНОВА

Глава Котельниковского городского поселения Андрей Фёдоров поблагодарил молодых специалистов «ЕвроХим-ВолгаКалия» за помощь в организации Всероссийского онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов для благоустройства города. Шестеро сотрудников Гремячинского горно-обогатительного комбината получили благодарственные письма и памятные подарки.

Напомним, что весной участники голосования решали, какая из двух предложенных территорий будет благоустроена: центральная городская площадь или часть прибрежной зоны реки Аксай-Курмоярский. Котельниковцы посчитали более важным улучшить центральную площадь. К благоустройству администрация приступит уже в 2023 году.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия» внесли значимый вклад в организацию мероприятия. Они помогли собрать голоса, провели опрос среди сотрудников Гремячинского ГОКа, отвечали на вопросы о работе платформы «Госуслуги. Решаем вместе» и проводили разъяснительную работу, чтобы как можно больше котельниковцев узнали о проекте и приняли участие в благоустройстве своего города.

Это не первый раз, когда молодежь «ЕвроХим-ВолгаКалия», основываясь на высоких социальных стандартах предприятия, поддерживает инициативы жителей города Котельниково. В 2022 году молодые специалисты уже провели несколько мероприятий, приуроченных ко Дню Великой Победы, занимались благоустройством памятных мест и улучшением экологии, заботились о старшем поколении из дома престарелых и о воспитанниках подшефного детского сада «Сказка».

Молодые специалисты – главная движущая сила компании «ЕвроХим» в реализации ESG-политики, основанной на принципах ответственного отношения к окружающей среде (с английского, environment — E), социальной ответственности (S — social) и высокого качества корпоративного управления (G — governance). Поэтому впереди у молодого поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия» еще множество добрых и социально-значимых мероприятий.