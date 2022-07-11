В Волжском после гибели ребенка задержали директора аквапарка 21 век

Следователи задержали владельца развлекательного комплекса, где погиб мальчик из Астрахани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградские следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 13-летнего подростка в аквапарке «21 век» в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по региону, накануне задержали 59-летнего владельца развлекательного комплекса. В отношении Георгия Газаряна возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Напомним, 26 июня мальчик вместе с семьей приехал в аквапарк. Плавать он не умел и без спроса родителей полез на высокий аттракцион «Циклон». В итоге ребенок скатился вниз, нырнул в глубокий бассейн, но выплыть не смог. Он повел под водой 6 минут прежде, чем его тело нашли.

Сразу же задержали двух инструкторов-спасателей – 19-летнего Алексея Захарова и 21-летнего Данила Галайда. Молодые люди заявили, что подрабатывали летом и никаких навыков спасения людей у них нет. При трудоустройстве им обещали обучение, но ничего подобного не происходило.

- Подозреваемый, осуществляя фактическое руководство деятельностью развлекательного комплекса, нанимал на работу персонал, в том числе инструкторов-спасателей, зная об отсутствии у них соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Несмотря на то, что речь шла о жизни посетителей, владелец аквапарка даже не пытался обеспечить безопасность людей. Более того, чтобы сэкономить деньги на зарплаты он сократил часть инструкторов.

Ранее, в августе прошлого года, Газарян уже попадал в громкий скандал. Тогда в его аквапарк не пустили семью Шаумуруновых из Астрахани. У мальчика был аутизм и персонал испугался, что ребенок может себя плохо контролировать и совершать лишние движения в воде. Об этом конфликте написали все местные СМИ, а Газаряна затравили в соцсетях, звонили с угрозами. Сам Григорий в беседе с «КП» утверждал, что поступил правильно, ведь последствия могли быть самыми непредсказуемыми. Он также сообщил, что обратился в прокуратуру.

- В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении директора аквапарка меры пресечения. Следователи продолжают сбор доказательственной базы по уголовному делу, расследование продолжается, - резюмировали в следкоме.

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