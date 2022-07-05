Руководители вспомогательных горноспасательных команд «ЕвроХима» и СУЭК обменялись опытом на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината

Фото: Ирина СИМОНОВА

Руководители вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) предприятий «ЕвроХима» и СУЭК посетили Гремячинский горно-обогатительный комбинат, где в течение трех дней в плотном графике общались, дискутировали, обменивались опытом с коллегами.

Чтобы гости в полной мере могли оценить все аспекты деятельности горноспасательной части, работники ВГК не только продемонстрировали современный комплекс ВГСЧ и спецтехнику, но и устроили для делегации экскурсию по важнейшим объектам комбината, разъяснили основные процессы технологического цикла предприятия, провели обучающие тренинги по обеспечению готовности «ЕвроХим-ВолгаКалия» к ликвидации ЧС в современных условиях. Большое внимание гости уделили руднику, так как выполнение подземных работ проводятся на рекордной глубине – более 1100 метров.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На обучающих тренингах руководители Гремячинского горно-обогатительного комбината рассказали о высоком уровне подготовки личного состава ВГСЧ, который обеспечен современным оборудованием и необходимой спецтехникой.

«Для нас такие встречи очень важны. Это возможность не только обменяться информацией и опытом по внедрению и развитию новых технологий, обеспечивающих безопасность на горнодобывающих предприятиях, но и совместно принимать оперативные решения по улучшению деятельности вспомогательных горноспасательных команд. Принятые решения помогут нам в дальнейшей нашей работе по обеспечению деятельности ВГК, ведь от грамотных действий при возникновении ЧС на опасных производственных объектах зависит не только сохранение дорогостоящего оборудования, но и самого ценного, что есть на нашем предприятии - это жизни работников», - отметил во время итоговой конференции командир военизированной горноспасательной команды «ЕвроХим-ВолгаКалия» Константин Тимофеев.