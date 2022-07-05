В Волгограде представили концепцию благоустройства второй части поймы Царицы

В пойме построят здания и сделают большой парк. Фото: ВЯЗ

В Волгограде урбанисты центра компетенций ВЯЗ представили концепцию благоустройства второй части поймы реки Царицы от Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Там хотят построить технопарк, расположить экотропу, зону отдыха и массу спортивных площадок, сообщили сайту volgograd.kp.ru в центре ВЯЗ.

Так расположат здания и парковую зону. Фото: ВЯЗ

Склоны пустят в дело. Фото: ВЯЗ

Парк в пойме предлагают поделить на зоны для прогулок и спорта, сделать велодорожки до интерактивного музея, лаунж-зоны и коворкинги для работы, рядом с ГДЮЦ устроить детскую зону, в низине создать тихий уголок с водоемами, высадить фруктовые сады. Также там установят массу арт-объектов. Главная идея – сделать так, чтобы пойма не разделяла Ворошиловский и Центральный районы города, а объединяла их. Эту роль решили отвести экотропе, которая пойдет по склонам, огибая деревья и кусты. Пешеходным мостом соединят улицу 10-й Дивизии НКВД и улицу Козловскую.

В пойме высадт фруктовые сады. Фото: ВЯЗ

В пойме будет множество активных зон. Фото: ВЯЗ

- Включение парка включение в сложившуюся структуру города даст импульс развитию новых маршрутов для прогулок и отдыха, - считают урбанисты.

Теперь концепцию благоустройства поймы должны представить горожанам для общественной экспертизы и утверждения.

Напомним, на фестивале #ТриЧетыре также представили концепцию технопарка в пойме Царицы на 24 гектара, который станет филиалом московского «Сколтеха». Здания займут больше половины этой части поймы, но их обещают вписать в окружающую среду.

Освещение будет от энергии солнца. Фото: ВЯЗ