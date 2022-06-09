Мастер-план Липецка оценили федеральные эксперты

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Юбилейная, десятая конференция «Глазычевские Чтения», посвящённая памяти российского учёного и общественного деятеля, урбаниста Вячеслава Глазычева состоялась в Липецке. В ней приняли участие заместитель губернатора Константин Востриков, мэр областного центра Евгения Уваркина, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов, директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич, замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя РФ Юлия Талалайкина, представители кафедры территориального развития имени В.Л. Глазычева, делегации из Воронежа, Астрахани, Москвы, Тамбова и Белгорода, а также эксперты в сфере градостроительства и архитектуры.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«В своих работах Глазычев уделял огромное внимание развитию российских регионов. Спасибо за инициативу вынести «Чтения» за пределы Москвы и придать им всероссийское значение. Надеюсь, что наше присутствие в регионах будет расширяться, а сотрудничество с Липецком продолжится в рамках новых совместных проектов», – отметила научный руководитель Центра креативных индустрий Института Общественных наук РАНХиГС Елена Зеленцова.

Для оценки экспертам были представлены первые итоги предпроектных исследований разработки мастер-плана центральной части Липецка. В границы проектирования входят территории вдоль городских рек Липовка и Воронеж, зелёное ядро города: Нижний парк и Зелёный остров и кварталы, примыкающие к этим пространствам.

«Мастер-план – амбициозный проект, единая концепция, состоящая из локальных мер. Она будет реализовываться поэтапно, начать планируем уже в следующем году. Это серьёзный шаг, поэтому важно ещё раз обсудить определённые принципы со специалистами в области архитектуры, экономики, гидрологии», – обратился к участникам мероприятия заместитель генерального директора Фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов.

О разработке проекта рассказала эксперт по соучаствующему проектированию «Проектной группы 8» Надежда Снигирёва. По её мнению, главная задача – вовлечь в процесс не только экспертов, но и горожан, предпринимателей и молодёжь. В мероприятиях по созданию открытого задания на разработку документа приняли участие почти 2,5 тысячи человек.

«Липчане ждут развития города, и они готовы быть причастны к этому процессу. В областном центре уже реализуется ряд ключевых проектов, что даёт хороший старт для разработки мастер-плана. Мы будем поддерживать его реализацию и ждём, что уже на первом этапе в эту работу вовлекутся и представители локального бизнес-сообщества», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В зонах комплексного развития территорий проектировщики планируют найти баланс плотности застройки и предлагают реализовать здесь девелоперский проект с равным соотношением частных и бюджетных источников финансирования. Спикеры отметили, что одной из главных задач является запуск новых типов деятельности, в том числе креативной экономики и творческой индустрии.

«Проект мастер-плана выглядит связным, есть единая линия объектов, которые могут быть профинансированы по разным программам. Мне нравится идея поддержки зелёного каркаса. У мастер-плана большой потенциал. Сейчас важно каждому смотреть на свой город и существующие в нем проблемы не локально, но комплексно, вовлекать в этот процесс жителей и всех заинтересованных, услышать все пожелания и замечания, и внести их в итоговый документ», – подчеркнула директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич.