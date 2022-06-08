Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2022 8:27

В 42 дворах Волгограда отремонтируют дороги в 2022 году – мэрия

300 миллионов рублей потратят на замену асфальта, скамеек, урн и фонарей
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Так выглядит каждый второй двор Волгограда.

Так выглядит каждый второй двор Волгограда.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самая долгожданная новость для жителей Волгограда: их избавят от огромных ям во дворах. Ко многим многоэтажкам не могли пробраться ни сами жильцы, ни «скорые», ни такси, а в период дождей все тонули в одной огромной луже. С этим будет покончено. Правда, в этом году в список попали только 42 двора в 8 районах города, а менять асфальт нужно в каждом втором дворе. Но хотя бы так. В 2022 году на эти цели потратят 300 миллионов, заявили в администрации Волгограда.

Сейчас мэрия проводит электронные торги и определяет подрядчика, который пригонит технику и рабочих во дворы, попавшие в этот радостный список. Там не просто заделают ямы, а снимут полностью старое изношенное покрытие и уложат новое – в два слоя. Заменят также люки и бордюры, где это необходимо, лавочки и фонари. Деньги на все эти цели выделили в рамках проекта «Жилье и городская среда».

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

КАРТИНА ДНЯ