В 42 дворах Волгограда отремонтируют дороги в 2022 году – мэрия

Так выглядит каждый второй двор Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самая долгожданная новость для жителей Волгограда: их избавят от огромных ям во дворах. Ко многим многоэтажкам не могли пробраться ни сами жильцы, ни «скорые», ни такси, а в период дождей все тонули в одной огромной луже. С этим будет покончено. Правда, в этом году в список попали только 42 двора в 8 районах города, а менять асфальт нужно в каждом втором дворе. Но хотя бы так. В 2022 году на эти цели потратят 300 миллионов, заявили в администрации Волгограда.

Сейчас мэрия проводит электронные торги и определяет подрядчика, который пригонит технику и рабочих во дворы, попавшие в этот радостный список. Там не просто заделают ямы, а снимут полностью старое изношенное покрытие и уложат новое – в два слоя. Заменят также люки и бордюры, где это необходимо, лавочки и фонари. Деньги на все эти цели выделили в рамках проекта «Жилье и городская среда».

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.

Фото: администрация Волгограда.