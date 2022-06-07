В центре Волгограда на фасаде дома появится огромный портрет Дениса Зорина

Портрет Героя России будет 15 метров в высоту. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В центре Волгограда вскоре появится еще один патриотический мурал. На фасаде пятиэтажного дома на улице Коммунистической рисуют огромный портрет погибшего в ходе спецоперации на Украине земляка - Героя России Дениса Зорина. Изображение на стене – очередная работа художника Алексея Бережнова, автора портрета Юрия Гагарина в одноименном парке и солдата с детьми на улице Хиросимы.

Кто и когда согласовывал появление на фасаде дома мурала, пока не ясно. Однако не все жители хрущевки на Коммунистической согласны видеть рисунок на стене. Так как это была не их инициатива, они решили выяснить, кто разрешил распоряжаться их имуществом. Жители дома в центре хотели бы продавать на фасаде рекламу и тратить эти деньги на ремонт дома, поэтому вызвали полицию.

Художнику пришлось объясняться с полицией. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Напомним, уроженец Суровикино и житель Клетского района Волгоградской области гвардии старший лейтенант ВДВ Денис Зорин погиб в первые дни спецоперации. 30-летнего офицера похоронили на малой Родине в начале марта 2022 года. Президент посмертно присвоил ему звание Героя России. В апреле губернатор вручил родителям Золотую Звезду. Также имя Дениса Зорина выбили на стене в Зале Воинской и Трудовой Славы региона.