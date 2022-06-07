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Общество7 июня 2022 11:29

Новый мост через Дон и четырехполосный въезд в Волгоград: что сделают после открытия обхода поселка Горьковского

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров рассказал о дальнейших планах на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Идет укладка последних 15% дороги в обход поселка Максима Горького.

Идет укладка последних 15% дороги в обход поселка Максима Горького.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Здесь идет основной трафик железнодорожного транспорта, и он увеличивается. Со следующего года проехать вообще невозможно будет. Поезда будут идти через каждую минуту. Без этой развязки в следующем году остановилось бы все": в ходе выездного совещания Андрей Бочаров оценил строительство Обхода поселка Горьковского. Новая дорога готова на 83%, и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин обещает запустить объект уже в сентябре 2022 года.

ЭКОНОМИЯ ОТ 30 МИНУТ ДО ЧАСА

Реконструкция участка федеральной трассы А-206 Волгоград - Каменск-Шахтинский началась в 2019 году. На участке с 11 по 24 километр решили увести транспортные потоки от населенного пункта. Чтобы трасса пошла в обход домов, а главное, железнодорожного переезда на Максимке. Сейчас ждать открытия шлагбаума можно полчаса-час. Дальше будет только хуже. РЖД решило модернизировать и саму станцию Максима Горького, и железнодорожные пути, сделав здесь крупнейший узел. Для движения автомобильного транспорта было бы все меньше окон.

Путепровод над железной дороги сэкономит водителям массу времени.

Путепровод над железной дороги сэкономит водителям массу времени.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Все бы стояли на переезде и нервничали. Здесь бы копоть и гарь стояла, потому что транспорт стоял бы. Все бы нарушали правила дорожного движения, ездили бы по обочинам, - объясняет губернатор что было бы, если со строительством этой дороги стоимостью 5,9 млрд затянули бы.

Но всё успели. Дорогу обещают сдать на 2 месяца раньше сроков, указанных в контракте. Дорожные катки укатывают последние километры асфальта.

- Осталось уложить 15% дорожного покрытия. Строится шумозащитный экран со стороны поселка. Ведутся работы по обустройству барьерного ограждения, ливневой канализации. Остается доделать искусственные сооружения и навести порядок, - говорит Юрий Сорокин.

Где проходит новая трасса.

Где проходит новая трасса.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОРОГА ЗА 6 МИЛЛИАРДОВ

Обход Максима Горького – это дорога протяженностью 11,7 километра, которая уходит вправо от населенного пункта (если ехать из Волгограда). В ее составе 5 путепроводов, один из которых идет над той самой железной дорогой, которая и была препятствием для машин. Благодаря тому, что автомобильная и железнодорожная ветка теперь не будут пересекаться, скорость потока увеличится примерно с 60 до 90 км/час. Когда отпадет необходимость стоять на переезде, водители сэкономят около 30-60 минут времени.

Дорога четырехполосная, по 2 полосы в каждом направлении, потоки разделены ограждениями. Пропускная способность – 38 тысяч автомобилей в сутки. В рамках строительства объекта провели новую линию электроосвещения длиной более 13 километров. По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, общая стоимость объекта – 5 миллиардов 901 миллион рублей.

Четырехполосный участок трассы откроется к сентябрю.

Четырехполосный участок трассы откроется к сентябрю.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД

- Когда мы сдадим эту дорогу, подойдем к следующему этапу – Обход Нового Рогачика, - продолжает Андрей Бочаров. – Там нужно скорректировать или даже переделать документацию и приступить к строительству. Мы уже подошли к реализации. Следующая мечта – мост через Дон.

То есть работы на ростовском направлении не остановятся. Андрей Бочаров решил построить новый мост через реку Дон. А также полностью переделать въезд в город с ростовского направления.

- Въезд в Волгоград должен стать четырехполосным. На выезде на Третью Продольную надо провести серьезную реконструкцию, ну и улучшить проезд до Второй продольной. Скоро приступим к проектированию, - говорит Бочаров.

Конечно, возникает вопрос, где взять столько денег. Губернатор радостно заявил, что региону выделяют дополнительный транш на дороги.

- До конца этого года мы получим дополнительные финансовые средства. В каком объеме, говорить не будут. Речь идет не о сотне миллионов рублей и даже не об одном миллиарде, - загадочно улыбается Бочаров.

УХОЖУ КРАСИВО

Кстати, жители Максимки не только вздохнут свободно, когда откроют трассу в обход поселка. Им еще и отремонтируют существующую дорогу. Росавтодор решил перед тем, как передать ненужный больше участок федеральной трассы на баланс волгоградских властей, сначала привести его в порядок. Новый асфальт в поселке уложат уже в июле.

Кстати, для удобства жителей Горьковского и Студёно-Яблоневки с трассы построили съезды, а вдоль неё — тротуары, шумозащитные экраны, элементы автоматизированной системы метеообеспечения, остановочные комплексы с автопавильонами, перильные ограждения и пандусы. На повороте к посёлку будет пешеходный переход со светофором.

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