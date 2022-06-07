Новый мост через Дон и четырехполосный въезд в Волгоград: что сделают после открытия обхода поселка Горьковского

Идет укладка последних 15% дороги в обход поселка Максима Горького. Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Здесь идет основной трафик железнодорожного транспорта, и он увеличивается. Со следующего года проехать вообще невозможно будет. Поезда будут идти через каждую минуту. Без этой развязки в следующем году остановилось бы все": в ходе выездного совещания Андрей Бочаров оценил строительство Обхода поселка Горьковского. Новая дорога готова на 83%, и начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин обещает запустить объект уже в сентябре 2022 года.

ЭКОНОМИЯ ОТ 30 МИНУТ ДО ЧАСА

Реконструкция участка федеральной трассы А-206 Волгоград - Каменск-Шахтинский началась в 2019 году. На участке с 11 по 24 километр решили увести транспортные потоки от населенного пункта. Чтобы трасса пошла в обход домов, а главное, железнодорожного переезда на Максимке. Сейчас ждать открытия шлагбаума можно полчаса-час. Дальше будет только хуже. РЖД решило модернизировать и саму станцию Максима Горького, и железнодорожные пути, сделав здесь крупнейший узел. Для движения автомобильного транспорта было бы все меньше окон.

Путепровод над железной дороги сэкономит водителям массу времени. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Все бы стояли на переезде и нервничали. Здесь бы копоть и гарь стояла, потому что транспорт стоял бы. Все бы нарушали правила дорожного движения, ездили бы по обочинам, - объясняет губернатор что было бы, если со строительством этой дороги стоимостью 5,9 млрд затянули бы.

Но всё успели. Дорогу обещают сдать на 2 месяца раньше сроков, указанных в контракте. Дорожные катки укатывают последние километры асфальта.

- Осталось уложить 15% дорожного покрытия. Строится шумозащитный экран со стороны поселка. Ведутся работы по обустройству барьерного ограждения, ливневой канализации. Остается доделать искусственные сооружения и навести порядок, - говорит Юрий Сорокин.

Где проходит новая трасса. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОРОГА ЗА 6 МИЛЛИАРДОВ

Обход Максима Горького – это дорога протяженностью 11,7 километра, которая уходит вправо от населенного пункта (если ехать из Волгограда). В ее составе 5 путепроводов, один из которых идет над той самой железной дорогой, которая и была препятствием для машин. Благодаря тому, что автомобильная и железнодорожная ветка теперь не будут пересекаться, скорость потока увеличится примерно с 60 до 90 км/час. Когда отпадет необходимость стоять на переезде, водители сэкономят около 30-60 минут времени.

Дорога четырехполосная, по 2 полосы в каждом направлении, потоки разделены ограждениями. Пропускная способность – 38 тысяч автомобилей в сутки. В рамках строительства объекта провели новую линию электроосвещения длиной более 13 километров. По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, общая стоимость объекта – 5 миллиардов 901 миллион рублей.

Четырехполосный участок трассы откроется к сентябрю. Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ НА ВЪЕЗДЕ В ГОРОД

- Когда мы сдадим эту дорогу, подойдем к следующему этапу – Обход Нового Рогачика, - продолжает Андрей Бочаров. – Там нужно скорректировать или даже переделать документацию и приступить к строительству. Мы уже подошли к реализации. Следующая мечта – мост через Дон.

То есть работы на ростовском направлении не остановятся. Андрей Бочаров решил построить новый мост через реку Дон. А также полностью переделать въезд в город с ростовского направления.

- Въезд в Волгоград должен стать четырехполосным. На выезде на Третью Продольную надо провести серьезную реконструкцию, ну и улучшить проезд до Второй продольной. Скоро приступим к проектированию, - говорит Бочаров.

Конечно, возникает вопрос, где взять столько денег. Губернатор радостно заявил, что региону выделяют дополнительный транш на дороги.

- До конца этого года мы получим дополнительные финансовые средства. В каком объеме, говорить не будут. Речь идет не о сотне миллионов рублей и даже не об одном миллиарде, - загадочно улыбается Бочаров.

УХОЖУ КРАСИВО

Кстати, жители Максимки не только вздохнут свободно, когда откроют трассу в обход поселка. Им еще и отремонтируют существующую дорогу. Росавтодор решил перед тем, как передать ненужный больше участок федеральной трассы на баланс волгоградских властей, сначала привести его в порядок. Новый асфальт в поселке уложат уже в июле.

Кстати, для удобства жителей Горьковского и Студёно-Яблоневки с трассы построили съезды, а вдоль неё — тротуары, шумозащитные экраны, элементы автоматизированной системы метеообеспечения, остановочные комплексы с автопавильонами, перильные ограждения и пандусы. На повороте к посёлку будет пешеходный переход со светофором.