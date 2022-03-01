Семена импортные: в Волгоградской области овощей много, но они подорожают

Объясняем, почему овощи могут стать дороже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас людей волнуют две темы – спецоперация на Украине и цены, потому что они взаимосвязаны. В свете известных событий на нас обрушились новые санкции. Эксперты уверяют, что продуктов будет достаточно. Вопрос в цене. Не секрет, что большая часть семян наши сельхозпроизводители вынуждены покупать у заграничных партнеров. У нас пока нет собственного семенного фонда. А доллар и евро значительно выросли, значит, и импортные семена станут дороже. Чего ждать волгоградским растениеводам? «КП-Волгоград» узнала, ожидать ли подорожания овощей и когда.

СЕМЕННОГО ФОНДА НЕ ОСТАЛОСЬ

- Я родился на Дальнем Востоке. В 60-е моя мама была селекционером, участвовала в разработке нескольких сортов риса. Тогда проводилась активная работа, чтобы у нас был свой семенной фонд. Эти семена отвечали всем необходимым условиям, подходили для выращивания в нашей стране, - рассказал фермер Аркадий Дудов.

Тогда в Волгоградской области в Быковском, Среднеахтубинском, Краснослободском районах были семеноводческие станции.

- Там выводили пасленовые. Но во времена Ельцина все семенные фонды были уничтожены, - объясняет нынешнее положение дел Аркадий Дудов.

Увы, пока в этом плане мы зависим от других стран. По словам фермера, на гектар нужен миллион семян лука. Импортный товар стоит в среднем около 100-120 тысяч рублей, моркови – 70 тысяч по старому курсу. Кто-то из растениеводов закупился на новый сезон, но не все. Теперь фермеры должны потратить на семена куда больше. Соответственно, и ценник подскочит.

ГИБРИДЫ УНИЧТОЖАЮТ НАШИ ЗЕМЛИ

Сейчас растениеводы, чтобы существовать, вынуждены покупать импортные семена. И они и рады бы иметь свои, но проблема в том, что из выращенного помидора невозможно получить новые.

- Это гибриды. Они специально сделаны так, чтобы воспроизводство из них было затруднено. Плюс они заражают наши земли. А чтобы создать собственный семенной фонд заново, нужно время, - описывает ситуацию Дудов.

Это не означает, что в России совсем нет семян, просто их в сложившихся экономических условиях пока придется покупать. Но доля импорта с развитием семеноводства сократится с возрождением этой отрасли при поддержке государства. Стоит сказать, что правительство страны в 2016 году, как раз после событий на Украине, уже обеспокоилось ситуацией. Сейчас активно развивается селекция агрокультур. Через несколько лет эта работа даст свои плоды: по прогнозу Минсельхоза, страна обеспечит достаточный уровень производства оригинальных и элитных семян. С теми же помидорами, картошкой и свеклой пока все сложнее.

- В 2004 году наш действующий президент сумел продавить аграрную реформу, когда земли раздали в собственность и запретили иностранцам владеть сельхозземлёй. Это самая основная и главная задача продовольственной безопасности, которую достиг глава государства, - уверен Дудов.

Санкции, как показывает опыт, позволяют развиваться. Это и ожидается. Но требует времени.

- Я занимаюсь селекцией лука. У меня есть время, средства и желание служить стране. Но нам нужно уйти от импорта и обеспечить условия хранения.

ЧТО БУДЕТ?

Для того, чтобы возродить семенной фонд, нужны кадры. Стоит понимать, что наша система селекции отличается от заграничной, но советская школа осталась. В целом для укрепления продовольственной безопасности в России есть все ресурсы. Более того, к сегодняшней ситуации готовились заранее, предпринимая нужные шаги.

- Наша Волгоградская область чем уникальна? Здесь выращивается и хранится 90% российского лука. Как и морковь, выращенная в нашей земле, хранится гораздо лучше. Климат позволяет рано все сажать и получать урожай.

Но есть другая проблема у волгоградского фермера – реализация.

- Тут должна быть планомерная работа. Реализация у нас была захвачена сетями, которые принадлежат иностранцам. Сначала у нас исчез семенной фонд, потом вынудили покупать у них, и третий шаг – сети. Сети могут вообще у меня не покупать лук. В общем нужно подходить комплексно. Запретить иностранцам владеть нашими сетями! Ведь по сути, фермер тратит ресурсы на производство товара, а сеть – нет. Но мы зарабатываем копейки, а они делают большую накрутку, ничего по сути не делая. И платит за все это российский потребитель, - резюмирует Аркадий Дудов.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Виктор Левкин, директор АО «Аксайское»:

- Даже сегодня в регионе запасы на складах сельхозпродукции (а в основе производства продуктов питания лежат зерновые, пшеница) позволяют дожить не только до урожая 2022 года, а они позволяют дожить до урожая следующего года.

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете сельского хозяйства Волгоградской области прокомментировали, что аграрии региона продолжают работу по подготовке семенного материала для проведения ярового сева.

- Обеспеченность семенами в регионе составляет 109%: при потребности хозяйств в 2022 году под яровой сев 54,7 тыс. тонн, в наличии — 59,5 тыс. тонн. Все семена должного качества, - добавили в пресс-службе областной администрации.

Что касается овощей, то их высадят на площади 20 тысяч га.

- Уже более 50% необходимых семян овощных культур подготовлено и проверено на соответствие нормам. В том числе высажено в кассеты рассады для выращивания капусты в открытом грунте на площади 180 га, лука – на площади 360 га, перца – на площади 120 га, баклажан – на площади 15 га. Показатели на уровне 2021 года. Работа по проверке и подготовке семян овощных продолжается, - рассказали в обладминистрации.

Так что голодными мы точно не останемся. Вопрос только в том, сколько за это придется платить. Но он не к сельхозпроизводителям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1445,7 тыс. га предстоит засеять яровыми культурами в 2022 году. из них:

485,7 тыс. га яровыми зерновыми культурами

840,5 тыс. га техническими культурами

62,5 тыс га- картофель, овощи, бахчи

115,41 тыс. га - кормовые культуры

58,15 тыс. га - многолетние травы.

КСТАТИ

В военные годы в блокадном Ленинграде сотрудники Всесоюзного института растениеводства умирали, защищая 250 тысяч образцов семян, спрятанных в здании на Исаакиевской площади. Они несли вахту, отгоняя от «сокровищ» голодных крыс. Сами голодали, но сохранили для потомков свое наследие. После из уцелевших семян вывели сорта пшеницы, ячменя, риса, бобовых культур, овощей, картофеля. Это для понимания, насколько важным был этот фонд для нашей страны.