Зима возвращается. В Волгограде похолодает на 15 градусов в первые дни марта

Начало марта в Волгограде будет морозным. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После необычно теплого конца февраля в первые дни марта 2022 года в Волгограде резко похолодает. Зима возвращается. Дождь, снег и шквалистый ветер обрушатся на регион с 4 марта. Южный циклон принесет с собой и морозы, которые задержатся до 8 марта. Температура упадет сразу на 10-15 градусов, рассказала «КП-Волгоград» начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

- Хотя календарная весна и настала, до метеорологической весны нам далеко, Волгоградскую область ждет резкое похолодание, - рассказала Наталья Алатырцева.

4 марта регион ожидает резкое ухудшение погодных условий. Южный циклон принесет с собой усиление ветра с максимальными порывами до 20 метров в секунду, дождь, переходящий в снег, и отрицательные температуры. Уже 5 марта ударят морозы. Такая зимняя погода сохранится вплоть до женского дня 8 марта.

- Мы ожидаем ночные температуры по области около минус 10-15 градусов, в Волгограде – около 10 градусов мороза. Дневные температуры по северу региона также могут опуститься до минус 8-10 градусов, в Волгограде – до 7 градусов мороза. Такой ожидается первая декада марта, - рассказывает метеоролог.

Так что волгоградцам пока не стоит убирать теплые куртки и шапки и торопиться на дачу. Зима еще вернется в марте, хотя февраль 2022 года и был теплее нормы на 7 градусов. В середине первого весеннего месяца морозы будут чередоваться с оттепелями. Дождь и снег тоже будут привычными спутниками. В январе в среднем на регион обрушилось 250% от нормы осадков, в феврале – 150%, март будет таким же.