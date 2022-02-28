Игорь Артамонов оценил безопасность на важных объектах Липецка

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Инспекция прошла после заседания областной антитеррористической комиссии, на которой было принято решение об ужесточении контроля исполнения планов по предотвращению террористических угроз.

Игорь Артамонов оценил готовность сотрудников филиала ПАО «Россети Центр» - Липецкэнерго» и ПАО «Квадра» действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Руководители компаний рассказали главе региона о мерах безопасности, которые были усилены на этой неделе.

Далее Игорь Артамонов посетил железнодорожный вокзал, где осмотрел пункт прохождения контроля и зал ожидания. По всему периметру и внутри здания размещены камеры видеонаблюдения, усилены посты охраны, ежедневно сотрудники проходят антитеррористический инструктаж, круглосуточно осматривают все помещения и перрон. Кроме того, для обеспечения безопасности на вокзале разделены пассажиропотоки.

После этого Игорь Артамонов побывал в ЛГТУ, где также проверил организацию пропускного режима, пообщался с ректором и студентами. Он поинтересовался, знают ли они как действовать в кризисной ситуации. Глава региона поручил усилить пропускной режим и провести внезапные учебные тренировки для студентов.

«Обстановка спокойная, но нужно еще раз проверить, как выполняются все требования. Мы должны обеспечить безопасность людей на всех объектах», - сказал Игорь Артамонов.