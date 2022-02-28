Спасибо за мужество, надежность и силу

Фото: Ирина СИМОНОВА

Коллектив «ЕвроХим-ВолгаКалия», большую часть которого составляют мужчины, упорно воплощает в жизнь то, что еще недавно казалось несбыточной мечтой. Профессионализм и энтузиазм сотрудников стали надежным фундаментом современного горнодобывающего предприятия, которое было построено в чистой степи, с нуля, а сейчас входит в число крупнейших и самых современных производств региона.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Женщины Гремячинского горно-обогатительного комбината гордятся достижениями сильной половины своего коллектива. Свое уважение и признательность за надежность, выдержку, упорство и компетентность, отличающие мужчин Гремячинского ГОКа, представительницы слабого пола выразили праздником, который прошел на промплощадке комбината в честь Дня защитника Отечества.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Специально для коллег-мужчин женщины организовали на комбинате работу военно-полевой кухни, а привычные все офисные помещения и залы столовой сменили на просторный армейский шатёр, установленный на газоне напротив административно-бытового комплекса. Для всех мужчин в шатре на открытом воздухе устроили обед из вкуснейшей полевой каши и горячего чая, приготовленных на дровах в военной кухне, пирогов и других угощений.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Достаточное количество горячей полевой каши и чая передали и в столовую – для проходчиков и других сотрудников, которые работают в ночную смену и не смогли лично присутствовать на празднике.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Мужчины Гремячинского ГОКа упорной работой повышают благосостояние своего края, возводят и запускают в эксплуатацию значимые в масштабах страны производственные и социальные объекты, которые будут служить на благо будущих поколений – в День защитника Отечества предприятие отметило заслуги сильных, твердых духом людей, чьи трудовые достижения обеспечивают стабильное и светлое будущее не только своим семьям, но и региону в целом.